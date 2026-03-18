Eventi e cultura
Referendum sulla Giustizia: a Trani un incontro sulle ragioni del No
Si svolgerà il 19 marzo
Trani - mercoledì 18 marzo 2026 11.43
In occasione del Referendum sulla Giustizia, si terrà a Trani un incontro pubblico dedicato alle ragioni del "No". L'appuntamento è previsto per il 19 marzo alle ore 17:30, presso illa biblioteca comunale di Trani.
Interverranno:
Interverranno:
- Sigfrido Ranucci (da remoto), Giornalista
- Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima di mafia
- Francesco Pacini, Libera Trani
- Paola Buccelli, Consigliere Corte D'Appello Bari
- Giorgio Carpagnano, Libera Barletta
- Domenico Spera, Segretario CGIL BAT
- Antonello Rustico, A.N.P.I. BAT
- Avv. Ugo Operamolla
- Renato Nitti, Procuratore della Repubblica Trani
- Avv. Di Gravina Marinetta
- Giannicola Sinisi, già Sost. Proc. presso Corte D'Appello Bari
- Maria Teresa Moscatelli, Giudice Sez. Civile
- Marina Chiddo, GIP presso il Tribunale di Trani
- Avv. Francesco Saverio Digilio
- Francesco Zecchillo, Presidente Sez. Penale Tribunale Trani
- Floriana Dibenedetto, Giudice Sez. Lavoro
- Prof. Luigi De Pinto, Presidente E.P.A.S.S.
- Giuseppe Volpe, già Procuratore distrettuale di Bari
- Avv. Marinetta Di Gravina
- Lilli Arbore, Pres. Sez. lavoro Tribunale di Trani
- Diletta Calò, Giudice Sez. Civile
- Avv. Bepi Maralfa
- Claudio Di Giacinto, Giudice Sez. Civile
- Ettore Cardinali, Procuratore Aggiunto della Repubblica Trani
- Francesco Pellecchia, Giudice Sez. Civile
- Marco Gambardella, Sostituto Procuratore della Repubblica Trani
- Antonio Lacatena, Giudice Sez. Civile
- Francesco Tosto, Sostituto Procuratore della Repubblica Trani
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