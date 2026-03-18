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Referendum sulla Giustizia: a Trani un incontro sulle ragioni del No

Si svolgerà il 19 marzo

Trani - mercoledì 18 marzo 2026 11.43
In occasione del Referendum sulla Giustizia, si terrà a Trani un incontro pubblico dedicato alle ragioni del "No". L'appuntamento è previsto per il 19 marzo alle ore 17:30, presso illa biblioteca comunale di Trani.

Interverranno:
  • Sigfrido Ranucci (da remoto), Giornalista
  • Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima di mafia
  • Francesco Pacini, Libera Trani
  • Paola Buccelli, Consigliere Corte D'Appello Bari
  • Giorgio Carpagnano, Libera Barletta
  • Domenico Spera, Segretario CGIL BAT
  • Antonello Rustico, A.N.P.I. BAT
  • Avv. Ugo Operamolla
  • Renato Nitti, Procuratore della Repubblica Trani
  • Avv. Di Gravina Marinetta
  • Giannicola Sinisi, già Sost. Proc. presso Corte D'Appello Bari
  • Maria Teresa Moscatelli, Giudice Sez. Civile
  • Marina Chiddo, GIP presso il Tribunale di Trani
  • Avv. Francesco Saverio Digilio
  • Francesco Zecchillo, Presidente Sez. Penale Tribunale Trani
  • Floriana Dibenedetto, Giudice Sez. Lavoro
  • Prof. Luigi De Pinto, Presidente E.P.A.S.S.
  • Giuseppe Volpe, già Procuratore distrettuale di Bari
  • Avv. Marinetta Di Gravina
  • Lilli Arbore, Pres. Sez. lavoro Tribunale di Trani
  • Diletta Calò, Giudice Sez. Civile
  • Avv. Bepi Maralfa
  • Claudio Di Giacinto, Giudice Sez. Civile
  • Ettore Cardinali, Procuratore Aggiunto della Repubblica Trani
  • Francesco Pellecchia, Giudice Sez. Civile
  • Marco Gambardella, Sostituto Procuratore della Repubblica Trani
  • Antonio Lacatena, Giudice Sez. Civile
  • Francesco Tosto, Sostituto Procuratore della Repubblica Trani
L'intera cittadinanza è invitata a partecipare.
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