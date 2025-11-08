Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura

Social Video 6 minuti Per una Giustizia Indipendente - Convegno a Trani Tonino Lacalamita

Laè stata teatro di un acceso confronto sulla riforma della giustizia. L'incontro, promosso dalcon il titolo "Per una Giustizia indipendente contro la separazione delle carriere," ha visto la partecipazione di figure di primo piano come l'ex Ministro della Giustizia,, del magistrato, ex Presidente Vicaria di Corte D'Appello, diversi esponenti istituzionali e legali, tutti schierati contro la proposta di scissione tra magistrati inquirenti e giudicanti.Dopo i saluti istituzionali del Sindacoed un corposo suo contributo alla discussione, sono intervenuti l'Assessora, il Segretario regionale PD, Il Segretario del Circolo del PD di Tranil dibattito si è concentrato sul rischio di un pericoloso indebolimento dell'autonomia e di una potenziale minaccia antidemocratica al sistema investigativo.L'intervento più atteso, quello dell'On., ha messo in guardia contro l'impatto istituzionale della riforma, in particolare la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) distinti: "La separazione delle carriere fatta in questo modo rischia di mettere in qualche modo il potere giudiziario sotto il controllo del potere esecutivo," ha dichiarato l'ex Ministro. "Il paradosso è che rischia di compromettere in prospettiva la separazione dei poteri. Si crea un unicum nel nostro Paese, e il rischio di lottizzazione non è affatto confinato, anzi, rischia di creare un corpo di Pubblici Ministeri irresponsabile." A rincalzare le critiche sulla natura della riforma è intervenuto il Segretario Regionale, ribadendo che la proposta non risponde alle necessità della cittadinanza: "Questa non è una riforma che riduce i tempi della giustizia o che pensa a far funzionare meglio il sistema giudiziario italiano, ma è una giustizia che in realtà separa i consigli superiori della magistratura e rischia di costruire dei super PM."La critica al modello riformatore ha trovato sponde autorevoli anche nel mondo legale, con un focus sui veri problemi della giustizia ordinaria. L'Avvocatoha criticato la scelta di creare due distinti CSM, sostenendo che l'obiettivo di separare le funzioni giudicanti e inquirenti si poteva raggiungere mantenendo un unico Consiglio con sezioni separate. "Si è voluto depotenziare l'organo di autogoverno," ha commentato Di Terlizzi, "perché i politici dicono che questo depotenziamento è prospettico ad un controllo. Questo è un danno per la magistratura insieme e per il servizio giustizia." L'Avvocatoha sollevato un tema di equità sociale: "Il vero problema della giustizia italiana è che la giustizia è una questione per ricchi... Chi è povero e non ha soldi non ha possibilità di difendersi adeguatamente di fronte allo strapotere di una procura. Lasciamo le cose come stanno, le conosciamo bene, ed evitiamo di andare incontro a problemi con un ulteriore strapotere dei PM."Il Sindacoavvocato di professione, ha espresso una netta contrarietà dal suo doppio ruolo: "Io non credo che la separazione delle carriere sia la soluzione dei problemi della giustizia italiana... Questa non è una riforma della giustizia, è una riforma della magistratura." "I cittadini vogliono processi rapidi, veloci, giusti," ha proseguito Bottaro. "Questa riforma non guarda nulla di tutto questo; i problemi della giustizia non sono assolutamente toccati... Questa riforma non è per qualcuno, cioè per i cittadini, ma è contro qualcuno, cioè contro i magistrati."L'Assessora Regionaleha concluso ribadendo la necessità di un approccio cauto e non superficiale: "Penso che ​questa riforma sia un modo per entrare negli aspetti tecnici, per poi poterli trasformare ovviamente in contenuti che devono essere alla misura di tutti, e questo è il compito che abbiamo in questa fase così delicata e importante."Le conclusioni dell'incontro hanno ribadito la ferma posizione del "NO", fondata sulla difesa dell'impianto costituzionale. L'unitarietà della Magistratura è vista come l'unica via per mantenere una qualità del processo che sia slegata dalle logiche di mera accusa e dall'ingerenza politica. Come ha efficacemente riassunto l'On.: "La separazione delle carriere fatta in questo modo rischia di mettere in qualche modo il potere giudiziario sotto il controllo del potere esecutivo."