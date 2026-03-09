Referendum e giustizia, a Trani un convegno sulle ragioni del Sì con il viceministro Sisto

. Dopo l'introduzione e i saluti del dott. Pierro si confronteranno l'avv. Luigi Riserbato, già sindaco di Trani; il magistrato presso il TAR Puglia Carlo Dibello; Carmine Di Paola, avvocato penalista e Giovanni Stefanì avvocato del Foro di Bari. Il convegno sarà moderato dall'avv. Luca Volpe

Si terrà sabato 14 marzo a Palazzo Beltrani a Trani, a partire dalle ore 17,30, un convegno sulle ragioni del Sì al prossimo referendum, organizzato dalla casa editrice Ad Maiora che ha la sua sede principale proprio a Trani, con la partecipazione straordinaria del Vice Ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.L'incontro dal titolo "L'Admaiora del sistema - le ragioni del Sì al Referendum", ospita un confronto a più voci del mondo giuridico e intende accendere i riflettori su quelle che, per gli organizzatori, sono le motivazioni che sostengono una scelta orientata a rendere il sistema giudiziario più equo, efficiente e vicino ai cittadini