In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere

Fra poco più di un mese l'Italia intera sarà chiamata a esprimersi, tramite un referendum, sul quesito riguardante la riforma della giustizia. Il dibattito al livello politico, mediatico e professionale è quanto mai acceso; le voci del "Sì" e del "No" si susseguono in dibattiti, confronti, tavole rotonde e incontri con professionisti e addetti ai lavori, come avvocati, magistrati e docenti universitari.Nella serata di ieri, presso la biblioteca comunale "Giovanni Bovio", si è tenuto un incontro intitolato: "Riforma sulla separazione delle carriere. Come è come sarà" che, come si evince dal titolo, ha riguardato la riforma costituzionale su cui si è chiamati a pronunciarsi. L'incontro informativo è stato organizzato dall'Unione Camere Penali - sezione di Trani.I relatori della serata sono stati gli avvocati Luca Gagliardi, Giuseppina Chiarello e Tullio Bertolino, che hanno illustrato con grande professionalità i vari e complessi argomenti: dalla separazione della carriera di pubblico ministero da quella di giudice, a quale sarà la funzione dei nuovi due Consigli Superiori della Magistratura, uno dedicato ai magistrati giudicanti e l'altro agli inquirenti; dal ruolo ricoperto dal nuovo organo dell'Alta Corte fino alle nuove modalità di accesso. Ovviamente, non è mancato un passaggio proprio sul referendum, uno strumento di partecipazione popolare all'iter legislativo, tanto fondamentale quanto delicato nella sua funzione.Il dibattito sulla riforma spesso si fa accesso e a tratti insostenibile; tuttavia, l'unico modo per arrivare davvero informati al voto è attraverso l'approfondimento dell'argomento, certamente non semplice ed estremamente tecnico; eppure, è proprio la conoscenza che forma cittadini consapevoli, che potranno scegliere cosa votare non secondo ideologie politiche ma con le lenti dell'obiettività.