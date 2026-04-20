Territorio

Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato

Provinciale SP12 Trani – Corato a mezzo servizio: ponte al casello e svincolo Corato centro di nuovo al buio

Trani - lunedì 20 aprile 2026 16.25
La strada provinciale SP 12 Trani – Corato è finita più volte all'attenzione della cronaca per diversi episodi di incidenti stradali, alcuni con esiti tragici. Questo rappresenta un tratto stradale densamente utilizzato da chi ogni giorno si sposta per andare nella vicina Corato o per dirigersi verso altri paesi attraverso l'autostrada.

Molti cittadini lamentano una situazione di scarsa sicurezza dovuta all'illuminazione del tratto stradale, in particolare quello che interessa l'entrata in autostrada. Nel 2023 fu riattivata l'illuminazione del cavalcavia che sovrasta il casello autostradale, ma già da marzo 2024 una delle linee ubicate presso l'uscita dal Casello in direzione Corato o Sp 231 Bari- Foggia risultava non funzionante.

Attualmente, riferiscono i cittadini, gran parte degli impianti - sia sul ponte che agli svincoli adiacenti - sono fuori uso, lasciando nell'oscurità questo importante snodo viario. La stessa sorte, se non peggio, come riferisce chi pratica quotidianamente il tratto stradale, tocca anche all'area successiva allo svincolo e confluenza per raggiungere Corato Centro: qui è tutto completamente al buio da qualche mese, nonostante i lavori di efficientamento dell'illuminazione.

Queste problematiche comuni – riferiscono i cittadini - sono state messe a conoscenza degli Enti preposti, come la Provincia BAT e Città Metropolitana di Bari, tramite i canali ufficiali di loro corrispondenza. Ad oggi, tuttavia, la situazione non è cambiata.
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