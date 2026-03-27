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Sicurezza e tecnologia: BLU Vigilanza apre una nuova sede a Trani

In corso Cavour 96 un nuovo punto operativo per rafforzare la protezione di abitazioni e attività

Trani - venerdì 27 marzo 2026 07.20 Sponsorizzato
La sicurezza non è un optional, ma un'esigenza concreta per famiglie e imprese. In questo scenario si inserisce la nuova apertura di BLU Vigilanza a Trani, in corso Cavour n. 96, con l'obiettivo di potenziare la presenza operativa in città e offrire un punto di riferimento per cittadini e aziende della Città di Trani.

L'arrivo a Trani di BLU Vigilanza rappresenta un ampliamento strategico in un territorio che, come molte realtà urbane, richiede attenzione costante sul fronte della prevenzione.

Le Guardie Particolari Giurate di BLU Vigilanza Trani hanno esperienza decennale, con una conoscenza totale del territorio di Trani e sono dedicate esclusivamente al territorio del Comune di Trani, offrendo pertanto interventi rapidi ed efficaci.

Il cuore del sistema è la centrale operativa attiva h24, che coordina interventi e segnalazioni attraverso strumenti tecnologici avanzati, supportate da sistemi di geolocalizzazione e computer di bordo che consentono alle pattuglie di raggiungere rapidamente i luoghi segnalati.

Tra i servizi attivi figura "Pronto Blu", il pronto intervento in caso di allarme.

La tecnologia gioca un ruolo centrale anche nei servizi di videosorveglianza a distanza, con telecamere ad alta sensibilità e infrarossi per il monitoraggio notturno. Gli operatori controllano le immagini in tempo reale e, in presenza di anomalie, attivano le verifiche sul posto.

Accanto alla tutela dei beni, è previsto anche un servizio di telesoccorso, che consente di inviare un segnale immediato alla centrale operativa in caso di emergenza personale, attivando il supporto delle pattuglie.

Non solo intervento su allarme, ma anche prevenzione programmata: le ronde ispettive, casuali o pianificate, rappresentano uno strumento di deterrenza contro furti e atti vandalici. A questi si aggiungono i servizi di vigilanza armata e non armata per obiettivi sensibili e il trasporto e scorta valori.
L'apertura della sede di Trani mira dunque a rafforzare il presidio locale, offrendo un contatto diretto con cittadini e imprese che desiderano valutare soluzioni personalizzate per la protezione dei propri spazi.

Per maggiori informazioni:
BLU Vigilanza – Sede di Trani
Corso Cavour 96
Telefono 0883 252618
Email trani@bluvigilanza.it
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