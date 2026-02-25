Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»

Furti azzerati ai danni degli associati, tentativi sventati nelle abitazioni rurali e una collaborazione costante con le forze dell'ordine. È il quadro che emerge dal bilancio 2025 del Consorzio Guardie Rurali di Trani, attivo nell'agro di Trani e dintorni.A illustrarne i risultati è il presidente Giuseppe Nardò, che sottolinea l'impegno operativo delle guardie e richiama gli associati a una maggiore partecipazione alla vita dell'ente.«Il 2025 si è chiuso con un risultato che riteniamo significativo: l'indice dei furti ai danni dei nostri associati è stato pari a zero. L'associazione è stata impegnata nel contrasto alla criminalità rurale con un'attività costante di presidio e controllo del territorio».«La collaborazione è stata determinante. Le nostre attività sono state sostenute da un rapporto operativo con Carabinieri e Polizia di Stato, che sono intervenuti prontamente in diverse circostanze, contribuendo a sventare tentativi di furto».«In più casi i ladri, costretti alla fuga, hanno abbandonato sul posto la refurtiva e i mezzi utilizzati, tra cui autovetture, reti e attrezzi. Anche i tentativi di furto nelle abitazioni e ville dell'agro, per quanto riguarda i nostri associati, sono stati intercettati tempestivamente grazie al servizio di radio vigilanza».«Abbiamo dato seguito alle richieste degli associati e collaborato nel rinvenimento e nella segnalazione di auto e mezzi agricoli rubati. L'attività non si è limitata alla vigilanza in senso stretto, ma ha incluso un supporto più ampio alla comunità rurale».«Sì. Un aumento delle adesioni consentirebbe di rafforzare ulteriormente il servizio, incrementando il numero delle guardie e quindi la capacità di presidio del territorio».«Abbiamo collaborato con organizzazioni del territorio per sostenere cittadini in stato di bisogno e partecipato, insieme ad altre realtà locali, alla costituzione di borse di studio destinate a giovani meritevoli».«Si registra una presenza limitata alle assemblee. Si tratta di momenti importanti di confronto, nei quali il contributo di tutti potrebbe rafforzare l'efficacia del servizio di vigilanza e la gestione delle problematiche comuni».«L'obiettivo è confermare i risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità rurale, proseguendo con lo stesso livello di impegno e puntando su una partecipazione più ampia degli associati, elemento ritenuto strategico per consolidare l'azione sul territorio».