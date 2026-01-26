Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza

le carni processate (salumi, prosciutto, bacon, salsicce, wurstel) come cancerogene per l'uomo (Gruppo 1)

le carni rosse come probabilmente cancerogene (Gruppo 2A)

Negli ultimi anni il legame tra alimentazione e cancro è entrato con forza nel dibattito pubblico. In particolare, alculini alimenti, come prosciutto, salumi e carni processate sono spesso indicati come "alimenti cancerogeni", un alimento non è "cancerogeno" nello stesso modo di una sostanza tossica pura, infatti in ambito scientifico si parla di una sostanza che è in grado di aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore in relazione a consumi frequenti e prolungati.L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2015 ha classificato:È importante chiarire subito cosa significa. Dire che un alimento è "cancerogeno" non equivale a dire che "fa venire il cancro" in modo diretto o inevitabile. La classificazione IARC misura la solidità delle prove scientifiche, non la pericolosità assoluta. Le carni processate rientrano nello stesso gruppo del fumo o dell'amianto perché il legame con il cancro è supportato da evidenze forti e coerenti, non perché il rischio sia della stessa entità.A rendere critici prosciutto e salumi non è solo la carne, bensì il modo in cui viene trattata. I processi di conservazione – come la salatura, l'affumicatura e l'uso di nitriti e nitrati – favoriscono la formazione di nitrosammine, sostanze note per il loro potenziale cancerogeno, in particolare per il cancro del colon-retto.A questo si aggiungono le cotture ad alte temperature, tipiche di grigliate e fritture, che possono generare ammine eterocicliche (HCA) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti chimici capaci di danneggiare il DNA.Un altro elemento sotto osservazione è il ferro eme, abbondante nelle carni rosse e processate, che può favorire fenomeni ossidativi a livello intestinale. Il risultato è una alterazione di natura infiammatoria dell'ambiente intestinale, soprattutto se la dieta è povera di fibre e vegetali.Dal punto di vista numerico, gli studi indicano che consumare 50 grammi al giorno di carne processata – l'equivalente di un paio di fette di prosciutto – è associato ad un aumento del rischio di cancro colon-rettale di circa il 18%. Questo dato statistico è oggetto di controversie, in quanto il dato proviene da studi osservazionali, e quindi quando milioni di persone condividono le stesse abitudini alimentari, anche piccoli aumenti di rischio diventano un problema collettivo, soprattutto se sommati ad altri fattori come sedentarietà, fumo e consumo di alcol.Le principali linee guida internazionali non parlano di divieti assoluti, ma di limitazione consapevole, ovvero andando a ridurre il consumo di carni processate, aumentare l'apporto di legumi, cereali integrali, frutta e verdura significa non solo abbassare il rischio oncologico, ma migliorare la salute complessiva e quella del microbiota intestinale.La questione, infine, va oltre il singolo piatto. Le carni processate sollevano interrogativi etici e ambientali: dagli allevamenti intensivi all'impatto climatico, fino ai costi sanitari delle malattie prevenibili. Mangiare meno salumi non è solo una scelta personale, ma anche un gesto che riguarda la collettività.