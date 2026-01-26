Cibo spazzatura
Cibo spazzatura
Salute d'asporto

Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

lunedì 26 gennaio 2026 9.02
Negli ultimi anni il legame tra alimentazione e cancro è entrato con forza nel dibattito pubblico. In particolare, alculini alimenti, come prosciutto, salumi e carni processate sono spesso indicati come "alimenti cancerogeni", un alimento non è "cancerogeno" nello stesso modo di una sostanza tossica pura, infatti in ambito scientifico si parla di una sostanza che è in grado di aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore in relazione a consumi frequenti e prolungati.

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2015 ha classificato:
  • le carni processate (salumi, prosciutto, bacon, salsicce, wurstel) come cancerogene per l'uomo (Gruppo 1)
  • le carni rosse come probabilmente cancerogene (Gruppo 2A)
È importante chiarire subito cosa significa. Dire che un alimento è "cancerogeno" non equivale a dire che "fa venire il cancro" in modo diretto o inevitabile. La classificazione IARC misura la solidità delle prove scientifiche, non la pericolosità assoluta. Le carni processate rientrano nello stesso gruppo del fumo o dell'amianto perché il legame con il cancro è supportato da evidenze forti e coerenti, non perché il rischio sia della stessa entità.

A rendere critici prosciutto e salumi non è solo la carne, bensì il modo in cui viene trattata. I processi di conservazione – come la salatura, l'affumicatura e l'uso di nitriti e nitrati – favoriscono la formazione di nitrosammine, sostanze note per il loro potenziale cancerogeno, in particolare per il cancro del colon-retto.

A questo si aggiungono le cotture ad alte temperature, tipiche di grigliate e fritture, che possono generare ammine eterocicliche (HCA) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti chimici capaci di danneggiare il DNA.

Un altro elemento sotto osservazione è il ferro eme, abbondante nelle carni rosse e processate, che può favorire fenomeni ossidativi a livello intestinale. Il risultato è una alterazione di natura infiammatoria dell'ambiente intestinale, soprattutto se la dieta è povera di fibre e vegetali.

Dal punto di vista numerico, gli studi indicano che consumare 50 grammi al giorno di carne processata – l'equivalente di un paio di fette di prosciutto – è associato ad un aumento del rischio di cancro colon-rettale di circa il 18%. Questo dato statistico è oggetto di controversie, in quanto il dato proviene da studi osservazionali, e quindi quando milioni di persone condividono le stesse abitudini alimentari, anche piccoli aumenti di rischio diventano un problema collettivo, soprattutto se sommati ad altri fattori come sedentarietà, fumo e consumo di alcol.

Le principali linee guida internazionali non parlano di divieti assoluti, ma di limitazione consapevole, ovvero andando a ridurre il consumo di carni processate, aumentare l'apporto di legumi, cereali integrali, frutta e verdura significa non solo abbassare il rischio oncologico, ma migliorare la salute complessiva e quella del microbiota intestinale.

La questione, infine, va oltre il singolo piatto. Le carni processate sollevano interrogativi etici e ambientali: dagli allevamenti intensivi all'impatto climatico, fino ai costi sanitari delle malattie prevenibili. Mangiare meno salumi non è solo una scelta personale, ma anche un gesto che riguarda la collettività.
  • Salute
Salute d'asporto

Salute d'asporto

A cura del dott. Giuseppe Labianca

Indice rubrica
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere 13 gennaio 2026 Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere 27 dicembre 2025 Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere
Omocisteina e rischio cardiovascolare 7 dicembre 2025 Omocisteina e rischio cardiovascolare
Diabete in gravidanza e rischio di ADHD nei bambini: cosa rivela la più grande ricerca internazionale 22 novembre 2025 Diabete in gravidanza e rischio di ADHD nei bambini: cosa rivela la più grande ricerca internazionale
Disbiosi intestinale e cistiti ricorrenti: un legame complesso tra intestino e vie urinarie 1 novembre 2025 Disbiosi intestinale e cistiti ricorrenti: un legame complesso tra intestino e vie urinarie
Mangiare meno per vivere meglio: come le restrizioni alimentari possono prevenire il cancro 19 ottobre 2025 Mangiare meno per vivere meglio: come le restrizioni alimentari possono prevenire il cancro
I rischi di una dieta iperproteica 4 ottobre 2025 I rischi di una dieta iperproteica
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura 20 settembre 2025 L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
Altri contenuti a tema
Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli Eventi e cultura Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli La presentazione, a cura della LILT Trani, ieri sera, nell’auditorium del Polo Museale di Trani, con l’intervento di Gianfranco Fiume
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
3 In catene e in sciopero della fame contro la sospensione del servizio medico notturno a Trani Attualità In catene e in sciopero della fame contro la sospensione del servizio medico notturno a Trani Sabino Armagno: «Chiedo un incontro urgente con il presidente Antonio Decaro»
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Omocisteina e rischio cardiovascolare Omocisteina e rischio cardiovascolare Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
7 L'Unità Operativa Oculistica Trani-Bisceglie con il dottor Attimonelli ospite del Rotary Club Castelli Svevi Sanità L'Unità Operativa Oculistica Trani-Bisceglie con il dottor Attimonelli ospite del Rotary Club Castelli Svevi L'evento si è concentrato sul tema cruciale della salute oculare: maculopatia e cataratta
Vista, udito e funzioni cognitive sotto controllo: domenica la prevenzione scende in piazza a Trani Sanità Vista, udito e funzioni cognitive sotto controllo: domenica la prevenzione scende in piazza a Trani Screening gratuiti con prenotazione rivolti alla cittadinanza
Diabete in gravidanza e rischio di ADHD nei bambini: cosa rivela la più grande ricerca internazionale Diabete in gravidanza e rischio di ADHD nei bambini: cosa rivela la più grande ricerca internazionale Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Più letti questa settimana
Omocisteina e rischio cardiovascolare Salute d'asporto Omocisteina e rischio cardiovascolare
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere Salute d'asporto Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere
Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino Inbox Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere Salute d'asporto Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere
Rubriche aggiornate di recente
Le Nuove Pagelle Lucia De MariLe Nuove Pagelle La storica rubrica del giovedì a cura di Lucia De Mari
Inbox Inbox La posta in arrivo della redazione
T-innova per la tua impresa T-innova per la tua impresa Soluzioni innovative e personalizzate
Il Mondo Wealth Management Avv. Giuseppe PrascinaIl Mondo Wealth Management A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
Appuntamento al Cinema Appuntamento al Cinema Info e orari dei film in programmazione a Trani
I luoghi della memoria I luoghi della memoria Riscoprire il bello del passato con Giovanni Ronco
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.