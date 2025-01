Successo il concerto di inizio anno alla chiesa della Madonna del Carmine

Powered by

Entusiasmo, energia e passione hanno caratterizzato il Concerto di Inizio Anno della Fantasy Orchestra ospite della meravigliosa Chiesa barocca "Madonna del Carmine", sabato 4 gennaio.I giovani musicisti hanno suonato, sotto la guida del M° Roberto Fasciano, pagine importanti di musica classica, che hanno emozionato l'uditorio, con brani di Tchaikovsky e Mascagni e musica da film di Nino Rota, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, per finire con le più coinvolgenti melodie di "carols" natalizie.L'elevata carica emotiva del concerto ha contagiato il pubblico della Chiesa, che ha tributato alla valorosa orchestra Giovanile e al suo preparatore e direttore, standing ovation con applausi scroscianti e richieste di bis.Grande inizio d'anno, quindi, per la Fantasy Orchestra dell'Accademia Musicale Arcadia, che continua ad offrire da 15 anni intense esperienze musicali per la città di Trani, nonché uno straordinario bagaglio professionale ed umano che i giovani musicisti porteranno nel futuro, attraverso preparazione e valorizzazione del talento, la promozione di eventi di altà qualità e la realizzazione di tournée fuori sede.