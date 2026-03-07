Padre Bernabiti
A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine

La comunità dei Padri Barnabiti accoglie il gruppo guidato da Padre Enrico Sironi per una serata di preghiera

Trani - sabato 7 marzo 2026
Il gruppo ecumenico Fons Unitatis, fondato 25 anni fa, è stato ospite venerdì sera della comunità dei Padri Barnabiti di Trani. L'incontro, promosso da Padre Antonio Bongallino, si è tenuto alle ore 20:00 presso la Chiesa del Carmine.

Il gruppo, guidato da Padre Enrico Sironi, è stato accolto calorosamente dalla comunità locale. "Siamo molto contenti di aver potuto ospitare questo importante incontro ecumenico", ha dichiarato il Padre Superiore. "Le parole del gruppo Fons Unitatis ci hanno toccato il cuore e ci invitano a pregare per la pace e l'unità nel mondo".

L'incontro è stato un momento di riflessione e di condivisione, che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Il gruppo Fons Unitatis, noto per la sua attività di promozione dell'unità e della fratellanza tra i popoli, ha condiviso la sua esperienza e la sua testimonianza di fede.

La comunità dei Padri Barnabiti di Trani ringrazia il gruppo Fons Unitatis per la sua presenza e per le belle parole condivise. Siamo grati al Signore per il lungo cammino Ecumenico che ancora oggi con la forza dello Spirito Santo prosegue negli anni nella Chiesa. Non stanchiamoci di pregare per l'Unità della Chiesa, e aiutiamoci come fratelli in Cristo a trovare sempre non ciò che ci divide, ma ciò che ci unisce.
