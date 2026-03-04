Carmine
Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso

L'insediamento durante la Santa Messa del 1 marzo

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 9.10 Comunicato Stampa
Domenica 1 marzo 2026 segna un piccolo grande momento storico per la Confraternita del Carmine, un nuovo cammino, un nuovo corso dopo le traversie degli ultimi anni. Durante la Santa Messa delle 18,30 si è tenuto l'insediamento del nuovo Consiglio e dell'Amministrazione della stessa storica Confraternita, vissuta da sempre e idealmente "sotto il manto" della Madonna del Carmine nell'omonimo Santuario tenuto dai padri Barnabiti.

L'avvio del "nuovo corso" avviene dopo un periodo buio durato 4 anni in cui la Confraternita è stata commissariata.

Finalmente però, ora si rivede la luce, che come si augurano i confratelli, sia segno di speranza.

La Santa Messa che ha dato vita al nuovo "sacro consorzio" è stata presieduta dal Padre spirituale della Confraternita, Padre Antonio Maria Bongallino e dai concelebranti Padre Enrico Moscetta e Padre Michele, con la presenza di spicco del Molto Rev. Padre Robert Kosek, Vicario Generale della Congregazione dei Padri Barnabiti e del Molto Rev. Padre Fabien Muvunyi, Superiore Provinciale della Provincia Africana dei padri Barnabiti, a testimoniare l'importanza dell'evento.

L'arrivo di Padre Antonio a Trani, nel Santuario del Carmine e nella comunità barnabita, è stato un momento importante per tutta la Confraternita, poiché ha portato con sé tanto entusiasmo, sentimento che coincide con lo spirito del nuovo gruppo consiliare, che si presenta con un giusto mix di giovani e anziani della stessa Confraternita. Questi ultimi portano un bagaglio di esperienza non indifferente che sarà prezioso per avviare il nuovo percorso.

L'intento di oggi dell'Amministrazione è quello di restituire una nuova immagine alla Confraternita della Madonna del Carmine, purtroppo "calpestata" negli ultimi anni, facendola ritornare ai fasti di un tempo, soprattutto cercando di far avvicinare le nuove generazioni affinché questa Storia, lunga più di 200 anni, non abbia mai fine, continuando a tramandarsi nel tempo.

Il Priore, Salvatore Oliva, durante la celebrazione della Santa Messa, ha poi preso la parola ringraziando un tutti, a cominciare da Padre Enrico che è stato per i Confratelli come un vero Padre che è sempre stato vicino ai propri "figli", combattendo affinché questo periodo oscuro terminasse quanto prima. Sono seguiti i ringraziamenti agli ex priori, all'attuale Padre spirituale, ai Confratelli che in questi anni non hanno mai abbandonato la "nave" ed alle loro famiglie che hanno supportato gli stessi per una buona causa: la sopravvivenza della Confraternita. "Ma ora", come afferma uno dei confratelli alla fine della celebrazione, "è cominciata una nuova era, con idee e progetti, sempre sotto il manto della nostra Madre Celeste".

In conclusione, ecco tutte le nomine inerenti la nuova Amministrazione:

Priore : Salvatore Oliva
Vice Priore: Andrea De Feo
Cassiere ordinario: Giuseppe D'Addato
Cassiere Speciale : Savino Lops
Mastro: Alessandro Giangualano
Vice Mastro : Nicola Lops
Segretario: Domenico Antonino.

Inoltre vengono nominati
consiglieri di saggezza: Piumella Nunzio , Pignataro Giuseppe;
Animatore dei novizi: Giangualano Francesco;
collaboratore per la liturgia, con funzioni di vice Mastro , Lops Nicola .

Di seguito i consiglieri:
Capone Francesco Paolo, Sasso Giuseppe, Giannico Tommaso, Di Bari Francesco, Grienti Franco , La Pegna Gaetano, Di Feo Michele, Capriati Antonio , Vitale Paolo , Raffaele Cosimo, Scalera Leopoldo, Annacondia Savino, Piazzolla Antonio , Bottalico Vito .

Revisori dei conti :
Pappalettera Nicola
Albrizio Mauro
Pappolla Vincenzo
  • Chiesa Madonna del Carmine
