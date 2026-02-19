Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza"

Distruzione dell'habitat: La trasformazione della roccia avrebbe cancellato il rifugio naturale di specie come gruccioni e volpi , oltre a mettere a rischio le preziose orme di dinosauro impresse nella pietra, testimonianza millenaria del territorio.

La trasformazione della roccia avrebbe cancellato il rifugio naturale di specie come , oltre a mettere a rischio le preziose impresse nella pietra, testimonianza millenaria del territorio. Tradimento dei materiali: Dove il progetto prevedeva il recupero dei muretti a secco, la Cinquepalmi denuncia l'arrivo massiccio di betoniere e cemento , con un impatto visivo e ambientale che poco avrebbe a che fare con l'ingegneria naturalistica.

Dove il progetto prevedeva il recupero dei muretti a secco, la Cinquepalmi denuncia l'arrivo massiccio di , con un impatto visivo e ambientale che poco avrebbe a che fare con l'ingegneria naturalistica. Sicurezza apparente: L'accusa più pesante riguarda l'inefficacia degli interventi. Nonostante l'invasività dei lavori, si starebbero già verificando "crolli diffusi e progressivi" lungo il nuovo camminamento ciclo-pedonale.

tl@

Il progettoa Trani non è mai stato solo un cantiere, ma un vero e proprio campo di battaglia ideologico e tecnico. Sin dalla sua stesura embrionale,Movimento Trani2026) ha vestito i panni della sentinella critica, denunciando con costanza quelle che, a sua valutazione, sono profonde difformità progettuali. Al centro della sua battaglia non c'è solo la burocrazia, ma una sensibilità spiccata per la salvaguardia delle specie arboree, della fauna e di quella morfologia costiera che oggi definisce "compromessa in maniera irreversibile". Dall'altra parte, l'amministrazioneha sempre rispedito le accuse al mittente, rivendicando la bontà di un intervento che, a dire di Palazzo di Città, sarebbe stato avallato in ogni sua fase dalle agenzie ambientaliste e dagli enti di controllo.L'ultimo atto di questo scontro si è consumato sui social, dove la Cinquepalmi ha commentato duramente un servizio deldedicato ai cedimenti delle falesie. Per l'esponente politica, le parole del Sindaco descrivono una realtà che non esiste."Non si è trattato di una semplice opera di riqualificazione", attacca la Cinquepalmi. "La falesia è stata tagliata e ampi tratti sostituiti con gabbionate metalliche. Questo non significa mettere in sicurezza, significa alterare l'ecosistema."Secondo l'analisi della Cinquepalmi, il progetto avrebbe tradito le sue premesse originali in almeno tre punti chiave:Il cuore del commento politico della Cinquepalmi risiede nella critica a una visione di città che sacrifica l'identità del luogo sull'altare della fruibilità turistica. Lee ilnon sono, per lei, semplici "spazi da rendere percorribili", ma un patrimonio storico e paesaggistico che richiedeva "massima cautela".L'appello finale è una richiesta di trasparenza: capire se quanto realizzato corrisponda davvero al progetto approvato e se le valutazioni ambientali siano state reali o solo formali.In un clima già surriscaldato dalle manovre per le comunali del 2026, il tema della tutela del territorio si conferma uno dei pilastri su cui si giocherà la partita elettorale. Da un lato una giunta che rivendica il "fare", dall'altro un'opposizione (civica e politica) che accusa il governo cittadino di aver "snaturato" l'anima selvaggia e bellissima della costa tranese.