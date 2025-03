Bottaro:"Costa Sud, faremo sempre di tutto per evitare ogni forma di snaturalizzazione di quest'area"

Social Video 2 minuti Costa Sud, la dichiarazione del Sindaco di Trani

Il Sindaco di Trani Bottaro ha tenuto stamani la conferenza stampa, con ampia partecipazione dei giornalisti alla quale era riservata per ragione di sicurezza di cantiere, utile per chiarire alcune questioni che erano emerse un questi ultimi giorni, (vi rimandiamo per i dettagli alla intera diretta social pubblicata dalla pagina Facebook di TraniViva). A conclusione della conferenza abbiamo chiesto al Primo Cittadino una dichiarazione finale.il tratto di mare che inizia da Matinelle per finire al piedi del Ponte Lama.Che è talmente attenzionato, devo dire anche dalle varie associazioni e dai diversi cittadini che giustamente vogliono che quest'area sia preservata, che faremo sempre di tutto per evitare ogni forma di snaturalizzazione di quest'area. Tutti gli interventi fatti sono assolutamente quelli autorizzati e da progetto, non muoviamo un sasso senza che sia necessario e sia concordato con la sovrintendenza e soprattutto sia ricostruito a livello assolutamente naturalistico, non abbiamo l'interesse di snaturalizzare un'area che invece, al contrario, abbiamo fortemente voluto proteggere attraverso questo intervento. E' importante che il cittadino sappia questo, questo è un intervento di protezione dell'ambiente, altrimenti è un film che abbiamo già visto in questa città, cioè quello che è accaduto su quel tratto di falesia, praticamente su lungomare Mongelli, dove poi abbiamo dovuto fare un consolidamento di muri in cemento armato. A noi (invece) piace più la falesia naturale e quindi mi sembra più giusto doverla preservare per tutti quanti noi".