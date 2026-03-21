D'Annunzio
D'Annunzio
Scuola e Lavoro

Scuola e vita: un ponte oltre i muri

L’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio protagonista di un progetto pionieristico

Trani - sabato 21 marzo 2026 10.04 Comunicato Stampa
Ci sono muri che sembrano insormontabili e distanze che appaiono incolmabili. Eppure, nelle giornate del 17 e 18 marzo, la storia della scuola italiana ha segnato un passo senza precedenti: per la prima volta in Italia, le classi quinte di una scuola primaria hanno varcato la soglia di un carcere femminile per assistere a uno spettacolo teatrale.

Le alunne e gli alunni delle classi 5A, 5B e 5C del plesso di scuola primaria dell'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio sono stati i protagonisti di un'esperienza di formazione all'avanguardia, trasformando la Casa Circondariale femminile di Trani in un'aula a cielo aperto.

Il cuore pulsante dell'iniziativa risiede nel percorso educativo e di ricerca artistica curato da Damiano Francesco Nirchio e Anna de Giorgio dell'Associazione Culturale Senza Piume. Il progetto, intitolato "CON PAROLE DI MADRE...", rappresenta l'evoluzione finale di un intenso cammino iniziato con il progetto "MADRI".

L'opera si è avvalsa di una rete di collaborazione fitta e prestigiosa:

Ideazione e Cura: Damiano Francesco Nirchio e Anna de Giorgio (Associazione Senza Piume).

Partner Istituzionali: Il progetto è stato finanziato dal Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata e sostenuto inizialmente dall'Ufficio del Garante delle Persone Private della Libertà Personale della Regione Puglia.

Collaborazioni Tecniche e Sociali: C.R.I.S.I. Coop. Soc., SINAPSI – Produzioni Partecipate e la casa editrice La Meridiana.

Sostegno Locale: Fondamentale l'apporto di FLY-Laboratorio per le Arti e dell'associazione LIBERA Contro le Mafie (Presidio di Trani).

Sotto la guida dei curatori, un gruppo di donne detenute ha scelto di raccontarsi attraverso la scrittura e il teatro, affrontando il tema della maternità e della separazione dai figli. Lo spettacolo, intitolato anch'esso "Con parole di madre", ha messo in scena la storia del piccolo Pino, un bambino coraggioso che aspetta il ritorno della sua mamma.

Grazie al pieno appoggio del Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli e alla dedizione delle docenti D'Addato, Peluso, di Gravina, Russo A., Lanotte, Cellamare, Zaza V. e Di Ciommo , i bambini hanno potuto vivere un momento di crescita unico.

Il momento più alto dell'incontro è stato il dialogo diretto tra alunni e detenute. Le ospiti della struttura hanno rivolto ai ragazzi un monito potente: "Aggrappatevi ai valori importanti della vita: la famiglia, l'amicizia e lo studio".

Un ringraziamento speciale va all'Amministrazione Penitenziaria di Trani, con un riconoscimento particolare al Direttore della Casa Circondariale, dott. Giuseppe Altomare, per aver reso possibile e sostenuto con sensibilità questa iniziativa pionieristica.

Il Dirigente Cassanelli ha espresso profonda gratitudine per questa opportunità che ha saputo coniugare scuola e vita, superando ogni pregiudizio. La giornata si è conclusa con un momento di fraternità conviviale offerto dalle ospiti, suggellando un rito di comunità documentato anche da un docu-film dedicato all'intera esperienza.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis Attualità Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis Si svolgerà domani (ore 9 e ore 11) nell’auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno di Trani la prima delle finali previste
Erasmus+: il viaggio degli studenti della Baldassarre a Córdoba Erasmus+: il viaggio degli studenti della Baldassarre a Córdoba I ragazzi hanno vissuto una settimana di immersione totale nella cultura andalusa
La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” All’Istituto Comprensivo RBPD al via il corso “Intelligenza Artificiale e Montessori nella didattica scientifica”
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Tra laboratori di storytelling e workshop creativi, la scuola accoglie delegazioni da Spagna e La Réunion
Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune Politica Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune Il consigliere protocolla una nota per recepire l’accordo ANCI–Coldiretti e introdurre prodotti stagionali, locali e certificati nelle refezioni comunali
Erasmus+, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” vola a Cartagena Erasmus+, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” vola a Cartagena Per la prima volta i giovanissimi studenti dell’istituto saranno coinvolti in uno scambio internazionale con la città spagnola
Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani Obiettivo era avvicinare gli alunni alla lingua italiana
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani “L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani L'albero è dedicato alla memoria e al messaggio universale di pace, dignità, rispetto e salute di Gino Strada
Giornata nazionale dell'Unitalsi, la solidarietà scende in piazza
21 marzo 2026 Giornata nazionale dell'Unitalsi, la solidarietà scende in piazza
Referendum 2026, orari e cambio sedi per alcune sezioni
21 marzo 2026 Referendum 2026, orari e cambio sedi per alcune sezioni
Editoriale.Scusate il disturbo! Trani 2026: il vincolo di mandato e la politica degli orticelli
21 marzo 2026 Editoriale.Scusate il disturbo! Trani 2026: il vincolo di mandato e la politica degli orticelli
Centro anziani “Villa Guastamacchia”, avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore
21 marzo 2026 Centro anziani “Villa Guastamacchia”, avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore
Torna il mercatino vintage domenica 22 marzo
21 marzo 2026 Torna il mercatino vintage domenica 22 marzo
Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
21 marzo 2026 Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi
21 marzo 2026 Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi
Colto da un malore mentre lavora in campagna, 82enne trovato senza vita
20 marzo 2026 Colto da un malore mentre lavora in campagna, 82enne trovato senza vita
Discarica di Trani, De Simone al Sindaco: «Accuse generiche, chiarisca nomi e responsabilità»
20 marzo 2026 Discarica di Trani, De Simone al Sindaco: «Accuse generiche, chiarisca nomi e responsabilità»
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
20 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.