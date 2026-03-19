Rondinone
Rondinone
Attualità

Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis

Si svolgerà domani (ore 9 e ore 11) nell’auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno di Trani la prima delle finali previste

Trani - giovedì 19 marzo 2026 17.24
Ultime ore prima di conoscere i vincitori della terza edizione del contest Il Futuro che Vorrei, il progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani che mira a costruire consapevolezza, competenze e partecipazione attraverso l'uso responsabile dei social, tema di quest'anno, e rivolto agli studenti delle scuole superiori della città di Trani.

Tantissimi i voti espressi sui social ufficiali dell'iniziativa: ben 5.134 persone hanno votato i reel che si giocheranno la finale tra quelli arrivati in semifinale. A decretare i reel da ammettere alla semifinale on line una giuria di esperti composta da: professionisti della comunicazione, docenti, rappresentanti di istituto delle scuole coinvolte. Gli ammessi alla fase semifinale on line sono stati otto per categoria, per poi divenire cinque nella finale di domani.

Domani, venerdì 20 marzo, si svolgerà la prima finale riservata agli studenti di tutti gli indirizzi del liceo "De Sanctis". L'assessore Alessandra Rondinone, fautrice dell'iniziativa sin dalla prima edizione, sarà presente per decretare i reel vincitori del concorso. A contendersi il montepremi finale per gli indirizzi Classico e Linguistico saranno: Mariapaola Cafagna, Maurizio Ronchi e Onofrio Paolo Bottaro, Lucia Angarano e Martina Musicco, Rossella Farano con Giorgia Dinardo e Rossella Nenna, Alessia Di Savino con Silvia Canaletti e Giulia Tarantini. Per l'indirizzo Scienze Umane: Giorgia Di Gennaro e Sabrina Zecchillo, Sofia Sarcinelli e Claudia Lacalamita, Stefano Allegretti, Silvia Lorusso con Aurora Albino e Mariaurora Dieta, Davide Di Bisceglie.

Anche quest'anno in palio premi di prestigio per i vincitori: un bonus da 500 euro per il primo e un bonus da 200 euro per il secondo posto. I ragazzi potranno utilizzare i premi per corsi di scuola guida, viaggi d'istruzione, prodotti di elettronica o ancora viaggi. Inoltre, è previsto un premio speciale da 400 euro in prodotti di elettronica destinato alla scuola più partecipativa
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Erasmus+: il viaggio degli studenti della Baldassarre a Córdoba Scuola e Lavoro Erasmus+: il viaggio degli studenti della Baldassarre a Córdoba I ragazzi hanno vissuto una settimana di immersione totale nella cultura andalusa
La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” Scuola e Lavoro La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” All’Istituto Comprensivo RBPD al via il corso “Intelligenza Artificiale e Montessori nella didattica scientifica”
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Scuola e Lavoro L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Tra laboratori di storytelling e workshop creativi, la scuola accoglie delegazioni da Spagna e La Réunion
Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune Politica Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune Il consigliere protocolla una nota per recepire l’accordo ANCI–Coldiretti e introdurre prodotti stagionali, locali e certificati nelle refezioni comunali
Erasmus+, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” vola a Cartagena Scuola e Lavoro Erasmus+, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” vola a Cartagena Per la prima volta i giovanissimi studenti dell’istituto saranno coinvolti in uno scambio internazionale con la città spagnola
Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani Scuola e Lavoro Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani Obiettivo era avvicinare gli alunni alla lingua italiana
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani Scuola e Lavoro “L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani L'albero è dedicato alla memoria e al messaggio universale di pace, dignità, rispetto e salute di Gino Strada
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani Scuola e Lavoro Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani Gli studenti dell’IISS “Moro-Cosmai” nel progetto del Salone del Libro di Torino
Discarica di Trani, Bottaro replica al centrodestra: «Nessuna gestione indiscriminata dei fondi»
19 marzo 2026 Discarica di Trani, Bottaro replica al centrodestra: «Nessuna gestione indiscriminata dei fondi»
Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale
19 marzo 2026 Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città
19 marzo 2026 A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città
Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico
19 marzo 2026 Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico
Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup
19 marzo 2026 Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup
“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico
19 marzo 2026 “Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico
Avis Trani rinnova il Direttivo
19 marzo 2026 Avis Trani rinnova il Direttivo
A Trani l'incontro “Innovare i servizi per la Città”
19 marzo 2026 A Trani l'incontro “Innovare i servizi per la Città”
Alla Baldassarre "Chef per un giorno ": i ragazzi cucinano da professionisti
19 marzo 2026 Alla Baldassarre "Chef per un giorno": i ragazzi cucinano da professionisti
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.