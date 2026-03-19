Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis

Ultime ore prima di conoscere i vincitori della terza edizione del contest Il Futuro che Vorrei, il progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani che mira a costruire consapevolezza, competenze e partecipazione attraverso l'uso responsabile dei social, tema di quest'anno, e rivolto agli studenti delle scuole superiori della città di Trani.Tantissimi i voti espressi sui social ufficiali dell'iniziativa: ben 5.134 persone hanno votato i reel che si giocheranno la finale tra quelli arrivati in semifinale. A decretare i reel da ammettere alla semifinale on line una giuria di esperti composta da: professionisti della comunicazione, docenti, rappresentanti di istituto delle scuole coinvolte. Gli ammessi alla fase semifinale on line sono stati otto per categoria, per poi divenire cinque nella finale di domani.Domani, venerdì 20 marzo, si svolgerà la prima finale riservata agli studenti di tutti gli indirizzi del liceo "De Sanctis". L'assessore Alessandra Rondinone, fautrice dell'iniziativa sin dalla prima edizione, sarà presente per decretare i reel vincitori del concorso. A contendersi il montepremi finale per gli indirizzi Classico e Linguistico saranno: Mariapaola Cafagna, Maurizio Ronchi e Onofrio Paolo Bottaro, Lucia Angarano e Martina Musicco, Rossella Farano con Giorgia Dinardo e Rossella Nenna, Alessia Di Savino con Silvia Canaletti e Giulia Tarantini. Per l'indirizzo Scienze Umane: Giorgia Di Gennaro e Sabrina Zecchillo, Sofia Sarcinelli e Claudia Lacalamita, Stefano Allegretti, Silvia Lorusso con Aurora Albino e Mariaurora Dieta, Davide Di Bisceglie.Anche quest'anno in palio premi di prestigio per i vincitori: un bonus da 500 euro per il primo e un bonus da 200 euro per il secondo posto. I ragazzi potranno utilizzare i premi per corsi di scuola guida, viaggi d'istruzione, prodotti di elettronica o ancora viaggi. Inoltre, è previsto un premio speciale da 400 euro in prodotti di elettronica destinato alla scuola più partecipativa