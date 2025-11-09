Vita di città
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
Disservizi a causa della pioggia intensa
Trani - domenica 9 novembre 2025 21.11
In seguito alle abbondanti piogge che si sono abbattute sulla città in serata, alcune zone del centro di Trani sono rimaste al buio a causa dell'interruzione dell'illuminazione pubblica. Le vie interessate sono via Bovio, via Lagalante, via Marsala e un tratto di via Mario Pagano ma segnalazioni giungono anche dalla zona di Capirro.
I residenti hanno segnalato l'assenza totale della luce pubblica, con conseguenti disagi per la sicurezza stradale e pedonale. Al momento non risultano guasti all'energia elettrica nelle abitazioni private.
Restano da chiarire le cause precise del blackout, anche se non si esclude un malfunzionamento legato alle condizioni meteo avverse.
