Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani

In seguito alle abbondanti piogge che si sono abbattute sulla città in serata, alcune zone del centro di Trani sono rimaste al buio a causa dell'interruzione dell'illuminazione pubblica. Le vie interessate sono via Bovio, via Lagalante, via Marsala e un tratto di via Mario Pagano ma segnalazioni giungono anche dalla zona di Capirro.



I residenti hanno segnalato l'assenza totale della luce pubblica, con conseguenti disagi per la sicurezza stradale e pedonale. Al momento non risultano guasti all'energia elettrica nelle abitazioni private.



Restano da chiarire le cause precise del blackout, anche se non si esclude un malfunzionamento legato alle condizioni meteo avverse.