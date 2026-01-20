Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto”

Trani è ancora una volta protagonista di grandi eventi musicali e culturali, questa volta attraverso i suoi giovanissimi talenti. Proprio oggi, infatti, si terrà la Seconda Giornata Nazionale del Rispetto; la città era già stata rappresentata lo scorso anno, durante il medesimo evento, da due talentuosi e giovanissimi musicisti tranesi.Quest'anno, ancora una volta, partiranno da Trani due talenti scelti per completare l'organico dell'Orchestra Nazionale "Nel Nome del Rispetto":, violinista che già l'anno scorso si era distinta per il suo talento proprio durante la prima edizione dell'evento - ricoprendo la posizione di primo violino dell'Orchestra - eL'evento si terrà nella, in piazza dell'Enciclopedia Italiana a Roma. In questo frangente si esibirà l', che eseguirà dapprima l'Inno d'Italia e poi l'inno dell'associazione, insieme al brano intitolato "Otre", un toccante brano composto dalla Maestra Mirella Sasso, direttrice d'orchestra.