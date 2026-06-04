Ballottaggio, aperture straordinarie dell'ufficio elettorale

Si comunica che in vista del turno di ballottaggio che avrà luogo nei giorni 7 e 8 giugno 2026, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandi di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari:• Venerdì 5 giugno 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00• Sabato 6 giugno 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00• Domenica 7 giugno 2026 dalle ore 07:00 alle ore 23:00• Lunedì 8 giugno 2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.