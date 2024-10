Assegni di maternità, proroga per gestione istanze attraverso Caaf

Powered by

E' stata prorogata la scadenza dell'avviso pubblico rivolto ai CAAF operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione per la gestione delle richieste di assegni di maternità comunale.La manifestazione di interesse (disponibile in allegato) dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 12 di venerdì 18 ottobre 2024.