Piazza Gradenigo, assegnati i lavori di riqualificazione a una impresa edile di Altamura

Sono increduli i pensionati che ogni giorno si fermano sulle panchine di piazza Gradenigo, già affollata da settimane dall'arrivo di bus delle gite scolastiche e dei viaggi organizzati: "Ma quando cominciano?", chiedono, appena comunicata la notizia. Sembrerebbe presto, visto che sull'Albo Pretorio del Comune di Trani è stata pubblicata la aggiudicazione della prima parte, la più consistente dei lavori di riqualificazione, a una impresa edile di altamura, ARKÈ, con determinazione dirigenziale n. 342 firmata da Luigi Puzziferri (,Dirigente area lavori pubblici).Il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Gradeniho è degli architetti Greta Torsello e Antonio Paolillo che avevano vinto il concorso di progettazione organizzato dal Comune di Trani e dall'ordine degli Architetti. L'impresa aggiudicataria ha prevalso su sette altre ditte grazie a un ribasso del 30% sulla base d'asta che era di euro 572000,00: € 404000,00 che saranno impiegati per opere edili e impianti di illuminazione ; il secondo lotto dei lavori riguarderà invece l'arredo urbano e il verde. Per la seconda fase dei lavori la base d'asta è di euro 91.000, 00 per un quadro economico di 123.000,00 euro. La notizia tanto attesa della aggiudicazione è stata pubblicata con soddisfazione da Fabrizio Ferrante, vicesindaco della Città, sulla sua pagina facebook.