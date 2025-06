I commercianti di Piazza Gradenigo protestano: lavori fermi da un mese   

Il vicesindaco ha spiegato che in realtà proseguono per la pavimentazione in altra sede

I titolari delle attività commerciali in Piazza Gradenigo esprimono forte preoccupazione per l'apparente blocco dei lavori di riqualificazione della piazza, fermi ormai da un mese. A preoccupare non è solo il disagio quotidiano, ma soprattutto il crollo degli incassi, calati del 40% nell'ultimo mese."Ci aspettavamo una flessione durante i lavori, ma vedere il cantiere immobile da settimane è frustrante", affermano le titolari di un bar situato proprio di fronte all'area dei lavori. Le loro dichiarazioni trovano riscontro anche presso altri esercenti, tra cui rivenditori alimentari e ristoratori della zona.Interpellato sulla questione, il vicesindaco Fabrizio Ferrante ha smentito le voci di uno stop ai lavori, fornendo dati precisi sull'avanzamento del progetto, poiché altrove si continua a lavorare per la pavimentazione mentre si è in attesa di materiale che è stato ordinato per la piantumazione degli alberi. Proprio riguardo il verde il vicesindaco ha specificato che verranno piantati alberi simili a quelli di Piazza della Repubblica: probabilmente roverelle o comunque specie che non ostacoleranno la visuale della piazza. "Dopo l'abbattimento dei pini, la piazza ha rivelato tutta la sua bellezza con le facciate della chiesa e dell' ex convento e ex ospedale: e l'idea progettuale è quella di mantenere la nuova prospettiva che già con l'inizio dei lavori si è mostrata alla cittadinanza".