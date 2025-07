Riqualificazione Piazza Grandenigo, Ferrante: «I lavori proseguono regolarmente»

In merito alle notizie comparse su alcuni organi di informazione e relative ai lavori di riqualificazione in corso su piazza Gradenigo, l'Amministrazione comunale, attraverso il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante, precisa quanto segue: "Non è in atto alcuna sospensione dei lavori, contrariamente a quanto letto da alcune parti. Il cantiere prosegue regolarmente secondo le fasi previste dal cronoprogramma, con l'eventuale rimodulazione delle attività limitata alle sole aree oggetto di approfondimento. Non si è trattato del rinvenimento di un ipogeo, bensì di una modesta cavità, tecnicamente riconducibile a una cisterna di origine probabilmente naturale o parzialmente artificiale. La terminologia utilizzata in alcuni articoli potrebbe generare interpretazioni non corrette in merito alla reale natura del ritrovamento. Le indagini tecniche richieste dal Comune, volte a garantire la sicurezza e l'adeguata conoscenza del sottosuolo, non interferiscono in alcun modo con il proseguimento dei lavori previsti. Si tratta di accertamenti per garantire un'esecuzione dell'opera conforme agli standard di sicurezza e tutela del territorio. L'Amministrazione conferma il proprio impegno nella valorizzazione e tutela del patrimonio urbano e archeologico, in equilibrio con la necessità di completare gli interventi di riqualificazione in tempi certi e nel rispetto delle esigenze della collettività".