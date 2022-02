Riqualificazione di piazza Gradenigo: i risultati del concorso di progettazione

Tutta pavimentata in pietra di Trani, con una doppia fila di alberi, numerose sedute, spazi per eventi, una fontana a pavimento con illuminazione a led, ed una prospettiva che rispetta gli edifici anche sacri che vi si affacciano: così potrebbe essere riqualificata piazza Gradenigo, in base ai risultati del concorso di progettazione promosso dall'amministrazione comunale di Trani che ha visto classificarsi al primo posto un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dall'architetto Fabio Montesano (capogruppo), dall'arch. Antonio Marra, dall'archeologo Marco Di Lieto e dall'ing, Wilma Lisa Lombardo.Come si ricorderà, nel luglio 2021 L'Amministrazione Comunale di Trani aveva pubblicato il bando a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per un concorso di progettazione al fine di delineare un nuovo assetto spaziale e funzionale per Piazza Gradenigo a Trani.Il Concorso aveva come obiettivo la riqualificazione di quell'antica piazza attualmente in stato di grande degrado, e intendeva "essere inoltre il primo passo di un'azione più ampia in grado di valorizzare il territorio che circonda l'insediamento urbano di Trani nelle sue diverse componenti paesaggistiche, ambientali e storico – culturali".Il primo grado del concorso riguardava l'intera estensione della piazza per una superficie di circa 6.650,00 mq, compresa tra via Pedaggio Santa Chiara, Via Sant'Agostino, Corso Vittorio Emanuele e Via Fra' Diego Alvarez, includendo l'interruzione rappresentata da via Giovanni Bovio. Il secondo grado del concorso si approfondiva l'idea progettuale per la parte più ampia della piazza individuata da Via Pedaggio Santa Chiara, Via Sant'Agostino, Via Baresano da Trani e Via Fra' Diego Alvarez (l'estensione di questa parte della piazza è pari a circa 4.000,00 mq).La commissione giudicatrice era così formata: ing. Luigi Puzziferri Presidente, arch. Francesco Gianferrini componente, arch. Francesco Patruno, arch. Andrea Roselli, ing. Concetta Lanotte; membri supplenti arch. Grazia Maria Roberto, arch. Marco Stigliano, ing. Antonia Cascella.Secondo classificato: Rtp formato da arch. Mauro Traverso, arch. Antonio Paolillo, arch. Greta Torsello; terzo classificato Rtp arch. Andrea Borghi, arch. Piera Bongiorni, arch. Alberto Becherini, ing. Ilenia Mazza, dott. Archeol. Alessandro Neri, geom. Paolo Capristo. Premio/compenso per il 1° classificato: € 3.000,00 come anticipazione sul corrispettivo per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica; 2° classificato: € 1.500,00; premio per il 3° classificato € 1.000,00.