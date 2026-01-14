Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
Politica

Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione

Ferrante: "Segnale di rinascita dopo giorni difficili". L'emozione di Cirillo (ideatore del progetto nel 2018): "Una dedica a mio padre Antonio, che amava questa piazza"

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026 11.00
Ferrante: "Segnale di rinascita dopo giorni difficili". L'emozione di Cirillo (ideatore del progetto nel 2018): "Una dedica a mio padre Antonio, che amava questa piazza". Il volto di Piazza Gradenigo (nota ai tranesi come Sant'Agostino) sta per cambiare definitivamente. I lavori di riqualificazione, avviati nell'aprile 2025 e dal valore complessivo di 958 mila euro, sono entrati ufficialmente nella fase finale. Dopo l'approvazione dell'ultima variante a novembre, il cantiere si avvia verso il traguardo: manca solo la posa della pavimentazione drenante e le rifiniture, con l'inaugurazione del primo stralcio prevista per il mese di marzo. Intanto, proprio in queste ore, è iniziata l'operazione più attesa dai residenti: la piantumazione dei nuovi alberi. Si tratta di 24 nuove essenze selezionate specificamente per evitare i problemi strutturali causati in passato dalle radici dei vecchi pini, garantendo così longevità alla nuova pavimentazione e sicurezza ai pedoni.

Un cantiere complesso: tra archeologia e vincoli
Il percorso per trasformare un'area a lungo degradata in una moderna cerniera pedonale tra il centro storico e la città ottocentesca non è stato privo di ostacoli. Durante gli scavi sono emersi imprevisti significativi, come il rinvenimento di una cisterna e i resti di una vecchia fontana, che hanno imposto stop e modifiche. Determinante è stato il dialogo con la Soprintendenza, che ha richiesto varianti progettuali per tutelare e valorizzare la visuale prospettica sulla chiesa e sul monastero di Sant'Agostino, portando a una revisione del verde e dell'assetto generale. Il progetto finale, curato dalla ditta Arké di Altamura, consegnerà alla città uno spazio con pavimentazioni drenanti, nuova illuminazione, la chiusura al traffico di via Pedaggio Santa Chiara, una fontana ornamentale e aree attrezzate per eventi.

Ferrante: "Nuove radici, nuovo ottimismo"
L'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ferrante, ha salutato l'avvio delle piantumazioni con un messaggio di speranza, leggendo nel cantiere che avanza un significato che va oltre l'urbanistica, soprattutto dopo le recenti criticità legate al maltempo in città. "Un segnale di rinascita", ha sintetizzato l'assessore sui social, sottolineando il valore simbolico di "nuove radici che non entrano in conflitto ma danno nuovo respiro". Per Ferrante, il completamento della piazza rappresenta un'iniezione di fiducia e ottimismo per l'intera comunità.

L'emozione di Luigi Cirillo e la dedica al padre
C'è poi un aspetto umano e politico che lega quest'opera a Luigi Cirillo, Capogruppo di 'Prima di Tutto Trani'. La riqualificazione di Piazza Gradenigo fu infatti una sua intuizione nel 2018, quando da Consigliere Delegato al Centro Storico promosse il concorso di idee che oggi sta diventando realtà. "Tutto arriva per chi sa attendere", ha commentato Cirillo, annunciando che al termine di questo stralcio si partirà con la riqualificazione della restante parte della piazza. Ma al di là della soddisfazione amministrativa, Cirillo affida al momento un ricordo intimo e commosso: "Il primo pensiero va a mio padre Antonio. Amava questa piazza e avrebbe voluto vederla finita. È uno spazio dove molti di noi, io stesso, ricordano di aver trascorso momenti sereni in gioventù". Un cerchio che si chiude, dunque, restituendo a Trani non solo un luogo fisico, ma un pezzo della sua memoria collettiva.
Trani Piazza GradenicoTrani Piazza GradenicoTrani Piazza GradenicoTrani Piazza Gradenico
  • piazza Gradenico
Altri contenuti a tema
Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi» Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi» Istituzioni e soci riuniti nella storica sede per il tradizionale scambio di auguri. Il consigliere fa il punto sui lavori: «Ostacoli burocratici superati, promessa mantenuta»
Riqualificazione Piazza Gradenigo a Trani, necessaria una perizia di variante in corso d’opera Riqualificazione Piazza Gradenigo a Trani, necessaria una perizia di variante in corso d’opera Il Comune affida l'incarico al Direttore dei Lavori. L'incremento contrattuale di € 5.608,40 è coperto dall'Avanzo di Amministrazione, garantendo la prosecuzione dell'opera.
"Provocazione" di Lima: "Transennare e interdire piazza Sant'Agostino" Attualità "Provocazione" di Lima: "Transennare e interdire piazza Sant'Agostino" "Le condizioni della piazza sono da anni vergognose"
10 Riqualificazione di piazza Gradenigo: i risultati del concorso di progettazione Attualità Riqualificazione di piazza Gradenigo: i risultati del concorso di progettazione Pietra di Trani, alberi e sedute in quella che potrebbe essere la nuova piazza
Metanizzazione di piazza Gradenico, la contestazione di Tomasicchio e Lima Vita di città Metanizzazione di piazza Gradenico, la contestazione di Tomasicchio e Lima Lunedì conferenza stampa per illustrare le iniziative intraprese contro i nuovi impianti
2 Piazza Gradenico, eccola tra degrado e opere invasive Vita di città Piazza Gradenico, eccola tra degrado e opere invasive Da anni l'area è abbandonata a se stessa
2 Sant'Agostino, nella piazza del degrado spuntano i tubi del gas Vita di città Sant'Agostino, nella piazza del degrado spuntano i tubi del gas Le strutture servono per la distribuzione del metano
Caos bus turistici in Piazza Gradenico Social Video - 1 minuto Caos bus turistici in Piazza Gradenico
Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica
14 gennaio 2026 Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica
Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga)
14 gennaio 2026 Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga)
Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale
14 gennaio 2026 Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale
Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music "
14 gennaio 2026 Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music"
"Storie d'inverno " riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni)
14 gennaio 2026 "Storie d'inverno" riscaldano la Biblioteca Bovio: un mese di letture e laboratori per crescere con i libri (da 0 a 13 anni)
1
"Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli "
13 gennaio 2026 "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli"
La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9
13 gennaio 2026 La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9
6
Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti
13 gennaio 2026 Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti
Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene)
13 gennaio 2026 Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene)
La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani
13 gennaio 2026 La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.