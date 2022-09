"Provocazione" di Lima: "Transennare e interdire piazza Sant'Agostino"

La considera egli stesso una "provocazione": Raimondo Lima, commissario cittadino e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, consigli di "transennare e interdire piazza Sant'Agostino", cioè piazza Gradenigo per la toponomastica."Fino a quando non provvederete ad espletare pubblici lavori di riqualificazione e messa in sicurezza - dice i una nota - bisognerebbe transennare e interdire piazza Sant'Agostino. Questo a salvaguardia della pubblica incolumità.Diversi concittadini mi segnalano che alcune signore, anche anziane, continuano a cadere tra radici, cespugli e ciò che resta della pavimentazione oramai divelta di piazza Sant'Agostino.Le condizioni della piazza sono da anni in condizioni vergognose. Progetti, finanziamenti annunciati. Al momento la situazione sembra solo peggiorare. Ps. Bellissima la passeggiata di Levante… ma si pensi innanzitutto alle piazze centrali e storiche della città".