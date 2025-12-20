Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi»

Venerdì 19 dicembre si è tenuta, presso la storica sede di via Umberto 98/100, la consueta Festa di Natale del Circolo Walter Tobagi di Trani: un momento sentito di incontro e condivisione tra soci, simpatizzanti e rappresentanti del mondo politico. Una tradizione a cui il fondatore del Circolo, Antonio Cirillo, ha sempre tenuto profondamente, e che continua a vivere anno dopo anno nello stesso spirito di comunità e partecipazione. All'incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui: il Sindaco Amedeo Bottaro, il Vice Sindaco Fabrizio Ferrante , il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Marinaro , gli Assessori Lucia De Mari e Di Lernia , i Consiglieri Comunali Luigi Cirillo, Savino Cormio, Irene Cornacchia, Angela Bartucci, il Presidente del Circolo Vito Cirillo, con il direttivo Giovanni Lomoro, componente del Consiglio Nazionale del PSI , Vincenzo Miranda, Presidente PSI Sezione di Trani.



Nel corso dell'incontro, il Consigliere Comunale Luigi Cirillo ha annunciato importanti novità riguardanti Piazza Gradenigo: "Esattamente un anno fa, in questa stessa giornata, vi comunicavo con grande soddisfazione da promotore dell'iniziativa l'imminente avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Gradenigo, un progetto fortemente voluto da me e condiviso con convinzione dal nostro Sindaco. Oggi sono felice di dirvi che quei lavori, superando numerosi ostacoli burocratici, non solo sono partiti, ma sono ormai in fase di completamento. Tra un paio di mesi, potremo ritrovarci proprio lì, tutti insieme, per inaugurare una piazza completamente rinnovata, finalmente restituita alla città e ai suoi cittadini dopo tanti anni. E non finisce qui: è già pronto anche il progetto per il secondo intervento di riqualificazione, che riguarderà l'altra parte della piazza. Un obiettivo concreto, che seguirà immediatamente dopo l'inaugurazione. Chi mi conosce - conclude Cirillo - sa bene che quando mi prendo un impegno, faccio di tutto per mantenerlo."