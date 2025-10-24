Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità

Vito Cirillo (Presidente)

Dopo 16 mesi dalla scomparsa del fondatore e storico presidenteildi Trani si riorganizza. Le redini passano al figlio, dopo 43 anni di servizio come dipendente comunale, assume la carica di Presidente, nel segno della continuità e dell'impegno per il territorio.Il nuovo direttivo è così composto:Il presidente Vito Cirillo ha dichiarato: "Intendo proseguire con serietà e passione il lavoro avviato da mio padre, rilanciando le attività del circolo e mantenendo vivi i valori di partecipazione, solidarietà e ascolto delle esigenze della cittadinanza". Novità importante: presso la sede sarà attivato uno sportello sociale, dedicato a fornire informazioni in materia previdenziale e fiscale a lavoratori, disoccupati e pensionati. Il Circolo Walter Tobagi, sito in Via Umberto 98, Trani (BT), sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00