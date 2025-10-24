Vito Cirillo. <span>Foto Credits</span>
Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità

Nominato il nuovo direttivo dopo la scomparsa di Antonio Cirillo. Annunciata l'apertura di uno sportello sociale.

Trani - venerdì 24 ottobre 2025
Dopo 16 mesi dalla scomparsa del fondatore e storico presidente Antonio Cirillo, il Circolo Culturale Walter Tobagi di Trani si riorganizza. Le redini passano al figlio Vito Cirillo, dopo 43 anni di servizio come dipendente comunale, assume la carica di Presidente, nel segno della continuità e dell'impegno per il territorio.Il nuovo direttivo è così composto:
  • Vito Cirillo (Presidente)
  • Angela Bartucci (Vicepresidente)
  • Avv. VitoAntonio Di Pace (Componente)
  • Avv. Salvatore Gagliardi (Componente)
  • Avv. Gianni Stella (Componente)
  • Avv. Giorgia Mastromauro (Componente)
  • Antonella Loprieno (Componente)
  • Pietro Di Lernia (Direttore del Circolo)
  • Pasquale Caterino (Componente)
  • Domenico Fiore (Componente)
  • Domenico Scarpa (Componente)
Il presidente Vito Cirillo ha dichiarato: "Intendo proseguire con serietà e passione il lavoro avviato da mio padre, rilanciando le attività del circolo e mantenendo vivi i valori di partecipazione, solidarietà e ascolto delle esigenze della cittadinanza". Novità importante: presso la sede sarà attivato uno sportello sociale, dedicato a fornire informazioni in materia previdenziale e fiscale a lavoratori, disoccupati e pensionati. Il Circolo Walter Tobagi, sito in Via Umberto 98, Trani (BT), sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00
  • Circolo Walter Tobagi
