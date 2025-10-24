Associazioni
Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità
Nominato il nuovo direttivo dopo la scomparsa di Antonio Cirillo. Annunciata l'apertura di uno sportello sociale.
Trani - venerdì 24 ottobre 2025
Dopo 16 mesi dalla scomparsa del fondatore e storico presidente Antonio Cirillo, il Circolo Culturale Walter Tobagi di Trani si riorganizza. Le redini passano al figlio Vito Cirillo, dopo 43 anni di servizio come dipendente comunale, assume la carica di Presidente, nel segno della continuità e dell'impegno per il territorio.Il nuovo direttivo è così composto:
- Vito Cirillo (Presidente)
- Angela Bartucci (Vicepresidente)
- Avv. VitoAntonio Di Pace (Componente)
- Avv. Salvatore Gagliardi (Componente)
- Avv. Gianni Stella (Componente)
- Avv. Giorgia Mastromauro (Componente)
- Antonella Loprieno (Componente)
- Pietro Di Lernia (Direttore del Circolo)
- Pasquale Caterino (Componente)
- Domenico Fiore (Componente)
- Domenico Scarpa (Componente)