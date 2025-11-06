Riqualificazione Piazza Gradenigo a Trani, necessaria una perizia di variante in corso d’opera

I lavori di riqualificazione di, un progetto complesso che si aggira sugli € 835.370,44 complessivi, hanno richiesto un aggiornamento tecnico in corso d'opera. È quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 4 novembre 2025 (Area Lavori Pubblici) del Comune di Trani. Il provvedimento riguarda l'affidamento di un incarico per la redazione di una perizia di variante al progetto in esecuzione.Per il cittadino, la perizia di variante è una modifica al progetto originale che si rende necessaria quando, durante l'esecuzione dei lavori, si incontrano elementi o situazioni che non potevano essere previsti nella fase iniziale. Nel caso di Piazza Gradenigo, la Determinazione indica che sono emerse "circostanze imprevedibili", spesso dovute a provvedimenti sopravvenuti di autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti. La perizia è lo strumento legale (previsto dal D. Lgs. 36/2023) che permette la prosecuzione dei lavori in sicurezza e nel rispetto delle nuove esigenze emerse in cantiere.L'incarico per la redazione della perizia è stato affidato al RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) "Dodi Moss srl...", già direttore dei lavori, per un onorario di € 5.239,96 (inclusi oneri e IVA). L'impatto economico sui lavori è stato quantificato con precisione: gli interventi modificativi comportano un incremento contrattuale per complessivi € 5.608,40 (compresi gli oneri della sicurezza).È importante notare che l'onorario per la perizia e i costi aggiuntivi sono coperti, come indicato nell'atto, dal capitolo di spesa denominato: "REALIZZAZIONE DI PIAZZA GRADENICO (...) FINANZIATO DA APPLICAZIONE DI AVANZO DESTINATO".Questo significa che i fondi non provengono da nuove tasse o debiti, ma da risorse già accantonate dal Comune negli anni precedenti e ufficialmente destinate a progetti di investimento o opere pubblicheL'utilizzo di tale Avanzo garantisce la piena copertura finanziaria e l'immediata esecutività della Determinazione Dirigenziale n. 1492, consentendo al Comune di Trani di portare a termine l'opera rispettando le esigenze emerse in cantiere.