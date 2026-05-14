Giuseppe De Simone: "Piazza Gradenigo, felici per il restyling ma servono chiarimenti sui costi"

"Nei prossimi giorni sarà inaugurata Piazza Gradenigo, uno spazio storico del quartiere Castello che, per molti cittadini, rappresenta non soltanto un luogo urbano ma anche un insieme di ricordi e momenti vissuti nel corso degli anni. Per la mia generazione quella piazza è stata un punto di incontro quotidiano. Ricordo ancora quando, da ragazzi, giocavamo a pallone tra le strade del quartiere, spesso senza spazi adeguati a disposizione. Anche per questo motivo, il progetto di riqualificazione dell'area è stato accolto con attenzione e interesse da molti residenti, nella speranza di restituire dignità e vivibilità a una parte importante della città. Nessuno mette in discussione il valore dell'intervento realizzato. Proprio per questo, però, ritengo sia doveroso che ogni aspetto legato all'opera venga chiarito con la massima trasparenza. Restano infatti diversi interrogativi sull'iter dei lavori: dalla contestazione dell'aggiudicazione dell'appalto da parte di una ditta concorrente alle numerose varianti apportate nel corso dell'esecuzione, fino al significativo aumento dei costi rispetto alle previsioni iniziali. Rivolgo quindi un appello all'Amministrazione comunale affinché venga fatta piena luce su tutte le procedure: dalle modifiche al progetto esecutivo alle modalità di affidamento, fino alla gestione complessiva delle risorse pubbliche impiegate. La riqualificazione di uno spazio pubblico deve essere accompagnata da responsabilità amministrativa e rispetto per il denaro dei contribuenti. Per questa ragione ho già interessato le autorità competenti affinché vengano svolte le necessarie verifiche e siano accertate eventuali responsabilità amministrative e gestionali che dovessero emergere dall'analisi dell'intera vicenda." Trani, 14/05/2026 - Prof. Giuseppe De Simone Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani