Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare

10 foto Galà delle Compagnie - Festival del Giullare 18^ edizione

Il Festival del Giullare compie la maggiore età e si fa grande festa: il bilancio di questa diciottesima edizione è assolutamente positivo, poiché il contest è riuscito a elevare la qualità del Festival, uscendo fuori dall'amatorialità per approdare a un livello molto più alto e professionale. Hanno partecipato compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, Puglia compresa, come ha affermato Marco Colonna, conduttore del festival. Alla serata di ieri a testimonianza dell'importanza al livello sociale del festival, erano presenti anche le autorità cittadine e regionali, tra cui il Sindaco Marco Galiano e l'assessora regionale Debora Ciliento, e anche la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha fatto sentire la propria vicinanza, inviando un videomessaggio di apprezzamento per l'iniziativa.Durante quest'ultima edizione il Festival si è arricchito di un format ulteriore, che si è svolto immediatamente prima del contest teatrale: è il Salotto del Giullare, che ha dato la possibilità alle varie compagnie teatrali presenti di farsi conoscere al pubblico, ma anche alle varie realtà territoriali che si occupano di aiutare persone disabili e in stato di fragilità sociale, di raccontare il percorso di crescita di tutti coloro che quotidianamente aiutano.Dopo una settimana in cui le varie compagnie si sono avvicendate sul palco, ieri sera si è svolto il Galà delle Compagnie che chiude tradizionalmente il festival, durante il quale sono stati assegnati i premi del contest teatrale. Sul palco del Festival la "Scooppiati - diversamente band" che ha reso la serata ancor più speciale con i suoi straordinari e talentuosi componenti, Peppe Salis al basso, Andrea Curatolo alla chitarra, Gianmario Mascolo al pianoforte, Daniele Ponziani alla batteria e Ketty Giansiracusa con la sua splendida voce.Il clou della serata è stata proprio la premiazione delle compagnie; l'associazione "Guardastelle" di Acireale domina con il riconoscimento di numerosi premi: prima classificata del contest per lo spettacolo teatrale "Giallo - La custode delle api" facente parte de di una trilogia dei colori con la regia di Paolo Filippini; premio per la migliore attrice a Ester, la tredicenne protagonista dello sceneggiato; Premio per la migliore scenografia e anche premio del pubblico.Il secondo posto è andato all'associazione pugliese per la retinite pigmentosa di Bari con lo spettacolo "Il fluire della vita." La compagnia "Mayor Von Frinzius" Di Livorno, con lo spettacolo "Non posso c'ho da fa" diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini, vince il premio per la migliore regia. Il premio "Emozione", invece, insieme a una menzione speciale, è stato assegnato all'associazione "Piccolo Cottolengo Friulano" di Santa Maria la Longa in provincia di Udine per lo spettacolo "Oltre il frastuono delle armi. Cronache di verità" con la regia di Donato Acampora. Un altro premio arriva anche alla compagnia "Menestrello" di Alba, con l'assegnazione del premio miglior attore al signor Giovanni che è stato protagonista dello spettacolo "La tana del grande coniglio" con la direzione regia Di Paolo Camera. Un'altra menzione speciale è andata a "Scomodi" della compagnia teatrale "TeatroVerso dell'Arcadia" promossa dal Centro Arcobaleno di Monopoli.Dunque, cala il sipario su questa diciottesima edizione del Festival del giullare che ha portato in scena senza alcun pietismo o vuota retorica attori "diversi", "Strani", "strampalati", come tanti li chiamano, e come ha ricordato Paolo Filippini nel mettere in scena l'estratto di un altro spettacolo della sua compagnia; ma pur sempre unici e di gran valore, dal talento nascosto, magari taciuto, che aspetta solo di essere notato e apprezzato, perché la disabilità, come ricorda ancora Filippini, c'è nel momento in cui ci si preclude la bellezza di vivere le esperienze che la vita ci offre.