Trani sul podio nel calcio balilla: Natale Landriscina è campione italiano agli Open d'Italia

Il tranese, in coppia con Giuseppe Sciascia, ha trionfato nella categoria Semi Pro e Pro

Trani - venerdì 6 marzo 2026 14.15
Trani conquista ufficialmente il podio nel calcio balilla grazie a Natale Landriscina che, lo scorso febbraio, ha trionfato agli Open d'Italia, portando a casa il titolo di campione italiano nella categoria Semi Pro e un bronzo nella categoria Pro.

La vittoria non è stata facile: la coppia, composta da Landriscina e dal biscegliese Giuseppe Sciascia, partiva in svantaggio in entrambi i set contro gli avversari. Tuttavia, con grinta e determinazione, sono riusciti a ribaltare il risultato, conquistando entrambe le coppe.

«Ho iniziato a giocare a 15 anni - racconta Landriscina - all'inizio era solo un passatempo con gli amici, poi è diventata una vera passione. Da lì sono partiti i primi tornei e la voglia di migliorare».

Tra i risultati più importanti del tranese:
  • Torneo internazionale di calcio balilla (Marina di Posticci) – 3° classificato
  • Campionato regionale Puglia 2025 (Brindisi) – 3° classificato
  • Open d'Italia 2026 (Doppio Volo Open) – 3° classificato Pro (Anagni)
  • Open d'Italia 2026 (Doppio Volo Semi-Pro) – 1° classificato (Anagni)

L'ultimo campionato è stato vissuto con grande emozione e qualche timore, superati però dalla voglia di vittoria. «Vorrei ringraziare in primis il mio compagno di viaggio Giuseppe Sciascia - spiega Landriscina - un amico che mi è sempre stato accanto e che mi ha fatto crescere, soprattutto emotivamente. Quel giorno avevo tanta paura, paura di sbagliare, ma qualcosa dentro di me diceva: "Sii positivo, andrà tutto bene"».

Landriscina dedica questo traguardo al proprio impegno: «Ogni successo è frutto di ostacoli superati e della volontà di inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà. Ricordate: si può chiudere una porta… ma si apriranno non portoni, ma castelli».
