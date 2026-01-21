Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività

tl@

La ASD Brio Volley Academy centra un traguardo importante nel suo primo anno di attività: la formazione Under 16 conquista l'accesso ai sedicesimi di finale del Campionato FIPAV, chiudendo la prima fase al secondo posto in classifica.Le ragazze Brio hanno totalizzato 22 punti complessivi, registrando come uniche sconfitte quelle contro la capolista Sportilia e confermando un percorso solido, continuo e in costante crescita. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 19.00 a Corato, contro la Polis Corato: la vincente accederà agli ottavi di finale. Un risultato che rappresenta motivo di grande orgoglio per la società, soprattutto considerando la giovane età del progetto Brio Volley Academy. Un traguardo che premia il lavoro quotidiano dello staff tecnico, guidato dall'Head Coach Michele "Miciu" Drago e dall'Assistant Coach Marta De Gennaro, protagonisti di un percorso di crescita tecnica e mentale del gruppo.Punto sulle giovanili Percorso più complesso, invece, per la formazione Under 18, che nel corso del campionato ha incontrato difficoltà superiori alle aspettative, senza riuscire a esprimere con continuità e armonia il proprio gioco. La società ha scelto di affrontare questo momento con consapevolezza, concentrandosi sul lavoro in palestra con l'obiettivo di migliorare e crescere nel prosieguo della stagione. Ancora in fase di costruzione anche il cammino dell'Under 14, allenata da mister Ricchiuti: al di là dei risultati, il gruppo mostra ampi margini di miglioramento e rappresenta un investimento importante per il futuro della Brio Volley Academy.Uno sguardo al futuro Entrano ora nel vivo anche i campionati Under 13 e Under 15 maschile, insieme alle attività di Minivolley e Seconda Divisione, che caratterizzeranno l'intera seconda fase della stagione sportiva. Un percorso che conferma la volontà della Brio Volley Academy di investire in modo strutturato e continuo sul settore giovanile. Un progetto giovane, ma già capace di parlare il linguaggio del lavoro, della crescita e della programmazione.