Soccer, panchina della Juniores affidata a mister Piero Cortellino.

Inizia a muovere i primi passi anche la nuova U19 che vivrà una stagione piena di cambiamenti.Il primo sostanziale sarà lo staff tecnico, che vedrà Mister Pietro Cortellino tornare in panchina come primo dopo un anno alle spalle di Mister Mascia in prima squadra, con l'obiettivo di preparare i ragazzi al salto tra i grandi.Al suo fianco Carmine Canaletti, anche lui dopo l'esperienza come collaboratore tecnico nello staff della prima squadra, ha deciso di sposare questa nuova sfida.La filosofia della Soccer Trani è sempre stata chiara: creare un percorso di crescita per le nuove generazioni e queste scelte mirano ora a realizzare un percorso di continuità tra l'u19 e la Prima Squadra.