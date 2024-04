Soccer, basta un punto per i playoff: i tranesi si qualificano se

Poco più di 24 ore per conoscere il futuro della Soccer Trani, ad un solo punto dai playoff ma soprattutto ad una sola partita dal termine della 'regular season'. I dragoni si giocheranno il tutto per tutto domani contro il Capurso, in un match che si prospetta scoppiettante, vista anche l'importanza per i padroni di casa, che sono ancora in corsa per il primo posto, che significherebbe Eccellenza.È una classifica al dir poco entusiasmante, con tre squadre racchiuse in due punti: Acquaviva (58), Capurso (57), Lucera (56), Soccer (51). Domani in programma ci sono ben due scontri diretti: Acquaviva-Lucera e Capurso-Soccer; il futuro dei dragoni passerà anche da queste partite.I ragazzi di mister Mascia si qualificano ai playoff se: 1) vincono contro il Capurso. 2) in caso di sconfitta sperare che il Lucera non vinca contro l'Acquaviva. 3) se perdono sia Soccer che Lucera, la classifica rimarrebbe invariata. 4) se la Soccer pareggia e il Lucera vince, quest'ultimi vincerebbero il campionato. 5) se la Soccer perde e il Lucera vince, i playoff non si giocherebbero (superati i massimi 7 punti di distacco).Insomma, è un girone ancora tutto da scrivere ma una cosa è certa: alla Soccer basta una vittoria, come dichiarato dallo stesso DS Luca Pasquadibisceglie: "Domani sarà la partita più importante della storia di questa società, ci prepareremo come fosse una finale. Andremo a Capurso per vincere."