Pugliese e Muciaccia trascinano la Soccer alla vittoria: contro il Troia finisce 1-3 per i tranesi

Domenica 17 marzo, è andato in scena l'incontro tra Soccer Trani e Troia, terminato 1-3 per i tranesi che tornano alla vittoria dopo due partite e si avvicinano sempre di più ai playoff. Decide il solito Pugliese, autore di una doppietta, e il gol di Davide Muciaccia al 94', che chiude definitivamente la partita. I tranesi, con questi 3 punti, rimangono saldi al quarto posto a 48 punti e staccano quasi matematicamente il quinto, occupato dal Palese, fermo a 43.La Soccer parte subito a mille e dopo soli dieci minuti, sblocca il match con un rigore di bomber Pugliese: il penalty, conquistato da Terrone, abile a sfruttare un cross di Cepele dalla destra e a farsi fare fallo, viene maestosamente messo a segno dal 9 tranese che porta in vantaggio i biancazzurri. Il Troia non ci sta, e spinge alla ricerca del pari, senza riuscirci. I tranesi, sul finire della prima frazione, provano a raddoppiare, prima con Pugliese, su schema da calcio di punizione, e poi con Dragonetti che, a tu per tu con il portiere avversario, sfiora l'incrocio dei pali. Si chiude il primo tempo con il vantaggio della Soccer. Al 13' dei secondi 45' i dragoni raddoppiano, sempre con Vittorio Pugliese: abile Destino dalla sinistra a pennellare un cross per il bomber che con un colpo di testa, non sbaglia e porta il risultato sul 2-0. Al 32' il Troia riapre pericolosamente il match con un colpo di testa in area di rigore di Simone, che non lascia scampo a Rocchitelli. I padroni di casa erano precedentemente rimasti in 10 uomini, dopo l'espulsione di Di Gennaro e finiranno addirittura la partita in 9, con l'espulsione del portiere, reo di aver colpito la palla con le mani fuori dall'area di rigore. Inevitabilmente si aprono praterie per la Soccer e soprattutto per Muciaccia D. Che, al 94', chiude il match sul risultato di 3-1 dopo una discesa sulla fascia e tirando a porta completante vuota.