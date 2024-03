La Soccer pareggia di rabbia: contro la capolista Acquaviva finisce 1-1

In un pomeriggio molto ventoso, la Soccer ferma la capolista Acquaviva con un pareggio che alzerà molto l'autostima e il morale dei tranesi, soprattutto dopo la sconfitta della scorsa settimana. Per i tranesi a segno il solito Pugliese. I dragoni rimangono saldi al 4 posto in classifica.La prima frazione di gioco segna il vantaggio degli ospiti con il gol di Taal. La partita, fino a quel momento, è stata sicuramente molto influenzata dal forte vento. I primi quindici minuti non segnalano chiare occasioni, con le due squadre intenzionate a studiarsi fino al 15' quando Pugliese ha una grandissima occasione dopo un'indecisione avversaria ma davanti al portiere avversario si fa ipnotizzare, forse un po' lezioso. Seguono venti minuti molto difficili, causa vento che non permette uno sviluppo fluido del gioco delle due squadre, più volte costrette al fallo. Al 43' arriva il vantaggio ospite con Taal, abile a farsi trovare sul secondo palo dopo un'indecisione in uscita di Rocchitelli, incolpevole della traiettoria assunta dal pallone che sfugge dalle mani del portiere tranese e cade precisa sui piedi del difensore acquavivese. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-1. Il secondo tempo si apre con una Soccer diversa, motivatissima a trovare il gol del pareggio e difatti al 5' Cepele, dopo un perentorio anticipo sull'esterno avversario, si invola verso l'area di rigore e viene atterrato da due difensori avversari, guadagnandosi il rigore poi realizzato da bomber Pugliese che spiazza il portiere acquavivese e sigla l'1-1.Seguirà una fase molto spezzettata del match con gli ospiti che provano a imbastire qualche trama di gioco ma senza mai essere pericolosi, fino al 30' quando Chiumarulo,con una semirovesciata dalla lunetta dell'area di rigore, colpisce il palo e sfiora l'eurogol. Al 38' ci provano i dragoni con un cross di Martinelli che trova sul primo palo Cepele ma è ottima e reattiva la risposta del portiere ospite. Non ci saranno limpide occasioni da qui fino al termine della gara e, dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine.