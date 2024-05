1964-2024: 60 anni del Trani in Serie B

L'Associazione Culturale Ricreativa Tranensis organizza una serata storico-sportiva a sessant'anni della promozione della Polisportiva Trani in Serie B.L'evento ha il desiderio di stimolare e ricordare la passione che lega i tranesi verso uno sport assai seguito quale risulta essere il calcio. "La nostra città - spiega il Direttivo dell'Associazione - ha sempre stretto un legame particolare verso il ramo calcistico. Dalla salita in Serie B alla promozione del Femminile in Serie A. Ricorrendo quest'anno un anniversario tondo vorremmo far riscoprire tanta storia e memoria che i protagonisti degli eventi stessi proveranno a sviscerare, attraverso la loro testimonianza. Inoltre, quest'anno ricorrono i 50 anni della fondazione del primo gruppo ultras".L'evento vede un dibattito tra Carlo Del Negro (storico del calcio tranese) e Nico Aurora (moderatore). In più vi sarà l'intervento di coloro che, negli anni ed in prima persona, hanno creduto nel calcio a Trani tra dirigenti e calciatori.Appuntamento a venerdì 24 maggio, data esatta della promozione in Serie B, in Corso Don Luigi Sturzo n. 143 (fronte Inter Club). Inizio serata: ore 19:30. Ingresso libero.