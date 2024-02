Stessa città, ambizioni diverse: domani sarà derby vero tra Soccer e Città di Trani, ancora una volta in campo neutro

Stessa piazza, stessi colori, stessa determinazione, ambizioni diverse. Il derby di domani dirà molto sui rispettivi obiettivi stagionali delle due società: da una parte la Soccer, attualmente quinta in classifica a -4 dal secondo posto, occupato dall'Acquaviva. Ormai il sogno promozione diretta sembra svanito con il Capurso che continua a correre, senza dar speranza alle inseguitrici. La Soccer cercherà di arrivare più in alto possibile in classifica, che significherebbe ottenere eventuali benefici in chiave playoff quali il fattore "casa", anche se parlare di "casa" ormai è utopia pura, dal momento che il 'Comunale' di Trani si è reso protagonista solamente a inizio stagione prima di essere abbandonato al suo fatale destino. I tifosi tranesi infatti, anche in occasione del derby di domani, dovranno 'viaggiare' in un'altra città per sostenere i propri beniamini e godersi tutto lo spettacolo che ne compete. La Soccer cerca la terza vittoria consecutiva prima del 'tour de force' finale in cui i biancazzurri si giocheranno gran parte della stagione.Il Città di Trani, fanalino di coda del campionato, ha bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per raggiungere un sogno chiamato salvezza. Attualmente i tranesi sono fermi all'ultimo posto a soli 7 punti e a soli 3 punti dalla zona playout, obiettivo minimo, a questo punto, della stagione. In settimana si è mosso qualcosa all'interno del gruppo squadra: è tornato l'allenatore Losacco, precedentemente esonerato per poi essere richiamato a guidare i suoi. L'acquisto di Vito Genchi sicuramente porterà un bagaglio di esperienza che si spera potrà essere utile ai fini del risultato finale.Insomma, gli ingredienti per gustarsi un derby non mancano. Si prospetta un match aperto e pieno di occasioni in cui i giocatori lotteranno dal primo all'ultimo minuto. Probabilmente manca la ciliegina sulla torta: giocare un derby in campo neutro è quasi 'imbarazzante' per una piazza ambiziosa come quella di Trani. Sembra manchi la volontà di regalare un proprio fortino a questa città, che meriterebbe molto di più. Questa stagione ormai è segnata, e non vedrà più il Lapi protagonista di partite come quella di domani. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il verdetto finale su chi gestirà lo stadio; l'augurio è che possa cadere nelle mani giuste e sopratutto nella mani di chi sa e di chi vuole fare 'calcio' a Trani.Il calcio d'inizio è programmato per domenica 11 febbraio alle ore 11 allo stadio 'S.Ferdinando Re' di S.Ferdinando. Per l'occasione la società della Soccer ha organizzato un servizio bus per permettere ai tifosi tranesi di seguire la squadra. Il costo del servizio è di 5euro per gli uomini, comprendenti il biglietto per il bus più quello per la partita. Le donne e u18 pagheranno 3euro. Partenza ore 9.45 dallo stadio di Trani. Per info contattare le pagine social della Soccer Trani.