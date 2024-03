Calcio, la Soccer visita il Don Uva, Cdt contro il Lucera, sfida salvezza per l’Apulia 

Giornata importante per le tre squadre tranesi, impegnate in match fondamentali per la classifica e per il proseguo della stagione.La Soccer, in cerca della sesta vittoria consecutiva, visita il Don Uva in una partita sulla carta molto difficile, visto il recente pareggio dei biscegliesi contro il Lucera, che ha permesso ai tranesi di ridurre ancor di più la classifica. I ragazzi di Mascia arrivano da una difficilissima partita contro l'Apricena, decisa dal duo Martinelli-Pugliese. I biscegliesi sono attualmente settimi in classifica a quota 28 punti, i cui la maggior parte sono stati fatti proprio in casa, nel fortino del Di Liddo. Il calcio d'inizio è programmato domani alle ore 11, al 'Di Liddo' di Bisceglie.Il Cdt, reduce da due successi consecutivi, cerca il tris in una partita al dir poco complicata contro il Lucera, attualmente terza forza del campionato, reduce da una battuta d'arresto contro il Don Uva. I ragazzi di Losacco, momentaneamente usciti dalla zona retrocessione diretta, cercano un miglior piazzamento possibile in chiave playout, qualcosa che qualche settimana fa sembrava impossibile, ma che con un grande lavoro di tutto lo staff, è diventato realtà. Il match si disputerà al 'campo Comunale' di Terlizzi domani alle ore 15. Il costo del biglietto sarà di 5euro, donne e u16 entreranno gratis.L'Apulia, in un vero e proprio crocevia per la salvezza, sfiderà l'Eugenio Coscarello Castrolibero, attualmente 14esimo in classifica, a -1 dalle tranesi che dunque, in caso di vittoria, farebbero un grande passo verso la salvezza. Appuntamento domani ore 14.30, al 'Sant'Angelo dei Ricchi' di Andria.