Promozione, la Soccer contro il Capurso per ipotecare i playoff, il Cdt per onorare il campionato

Due squadre, due stagioni completamente opposte: la Soccer, a cui basta un punto per qualificarsi ai playoff, e il Città di Trani, già retrocesso in Prima Categoria, che proverà ad onorare il campionato in quest'ultima giornata.La Soccer scenderà in campo alle ore 16.00 a Capurso, in una partita decisiva per entrambe; i padroni di casa, infatti, si giocheranno il primo posto all'ultima giornata, in attesa di risultati positivi dell'altro match tra Acquaviva e Lucera. I tranesi, invece, sperano di vincere o, in caso contrario, sperare che vada tutto bene sull'altro campo (tutti i possibili casi nel precedente articolo). I ragazzi di mister Mascia motivatissimi per regalarsi un sogno, che ad inizio anno sembrava irraggiungibile, visto l'obiettivo dichiarato di raggiungere la salvezza.Il Cdt, già retrocesso, sfiderà il Canusium al 'Sant'Angelo dei Ricchi' di Andria alle ore 16. I ragazzi di mister Losacco proveranno sicuramente a mettere in campo tutto il carattere possibile, difendendo e onorando il campionato, ma soprattutto la maglia.