Pino Di Meo e Lorenzo Fasciano - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Di Meo-Fasciano, i tre tranesi compiono l’ennesima impresa: Bisceglie campione di Puglia

Pino Di Meo, Enzo Di Meo e Lorenzo Fasciano trionfano contro il Taranto

Trani - venerdì 6 febbraio 2026 12.12
Coppa Italia Eccellenza, tre tranesi hanno nuovamente scritto la storia del calcio regionale: stiamo ovviamente parlando di Pino Di Meo, Enzo Di Meo e Lorenzo Fasciano, rispettivamente allenatore, vice-allenatore e preparatore dei portieri del Bisceglie Calcio: nella serata di giovedì infatti, è arrivato il grandioso trionfo contro il Taranto, in un match dalla posta in palio altissima.

Alla fine l'ha spuntata il Bisceglie, vittorioso 1-0 grazie alla rete di Citro al 70'. Un gol che è valso doppio, visto il risultato maturato all'andata a favore degli ionici, vincitori 2-1, ma vista la valenza della regola del 'gol in trasferta', è bastata una rete ai biscegliesi per regalarsi la Coppa Italia Eccellenza 2025/26. Un trofeo meritato per i tre tranesi, contro una corazzata come il Taranto.

Prosegue dunque la stagione da sogno per il Bisceglie di mister Di Meo e del suo prezioso staff, al comando del campionato d'Eccellenza con 61 punti conquistati in 26 partite, frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Un punto di lunghezza sul Brindisi secondo e addirittura 9 sullo stesso Taranto. Miglior attacco e seconda miglior difesa. Numeri questi che certificano, se ce ne fosse bisogno, lo splendido lavoro compiuto in questi anni dall'allenatore tranese.

Adesso, il Bisceglie avrà accesso alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti: in programma il triangolare contro Pomigliano ed Oppido, con la speranza di andare più in fondo possibile alla competizione. Trani augura ai fratelli Di Meo e a Lorenzo Fasciano un grossissimo in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Foto di Davide Del Mastro.
