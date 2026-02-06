Di Meo-Fasciano, i tre tranesi compiono l’ennesima impresa: Bisceglie campione di Puglia

Coppa Italia Eccellenza,hanno nuovamente scritto la storia del calcio regionale: stiamo ovviamente parlando di, rispettivamente: nella serata di giovedì infatti, è arrivato il grandioso trionfo contro il Taranto, in un match dalla posta in palio altissima.Alla fine l'ha spuntata il Bisceglie, vittoriosograzie alla rete di Citro al 70'. Un gol che è valso doppio, visto il risultato maturato all'andata a favore degli ionici, vincitori 2-1, ma vista la valenza della regola del 'gol in trasferta', è bastata una rete ai biscegliesi per regalarsi la Coppa Italia Eccellenza 2025/26. Un trofeo meritato per i tre tranesi, contro una corazzata come il Taranto.Prosegue dunque laper il Bisceglie di mister Di Meo e del suo prezioso staff, al comando del campionatocon 61 punti conquistati in 26 partite, frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Un punto di lunghezza sul Brindisi secondo e addirittura 9 sullo stesso Taranto. Miglior attacco e seconda miglior difesa. Numeri questi che certificano, se ce ne fosse bisogno, lo splendido lavoro compiuto in questi anni dall'allenatore tranese.Adesso, il Bisceglie avrà accesso alla fase: in programma il triangolare contro, con la speranza di andare più in fondo possibile alla competizione. Trani augura ai fratelli Di Meo e a Lorenzo Fasciano un grossissimo in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.