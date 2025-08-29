Stadio comunale
Stadio comunale
Calcio

La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»

Oggi dalle 14.30 appuntamento allo stadio per ritinteggiare la gradinata

Trani - venerdì 29 agosto 2025 10.39
L'A.S.D. Soccer Trani al fine di consolidare il rapporto con i propri sostenitori, invita tutti i tifosi biancazzurri a recarsi oggi pomeriggio dalle 14.30 alla gradinata dello stadio comunale "Nicola Lapi" per ritinteggiare tutti insieme i gloriosi gradoni. Dopo l'accensione delle torri faro, è ora di far tornare a splendere la nostra casa grazie alla passione di tutti voi, un piccolo grande gesto che può significare tantissimo! Le attrezzature saranno messe a disposizione di tutti grazie alla preziosa collaborazione con la Ferramenta Pellicani.
  • Trani calcio
Altri contenuti a tema
1 Trani Calcio, Abruzzese: "Lo stadio mi chiede aiuto, ma io non posso più darglielo" Attualità Trani Calcio, Abruzzese: "Lo stadio mi chiede aiuto, ma io non posso più darglielo" Parla l'ex presidente della Polisportiva Trani
1964-2024: 60 anni del Trani in Serie B Associazioni 1964-2024: 60 anni del Trani in Serie B L'anniversario celebrato dall'associazione Tranensis con un evento
Soccer, domenica la sfida al Lucera, Mascia: “Indossare la maglia del Trani, significa non accontentarsi mai" Soccer, domenica la sfida al Lucera, Mascia: “Indossare la maglia del Trani, significa non accontentarsi mai" La semifinale playoff si disputerà domenica alle 16.30 a Lucera
Promozione, la Soccer contro il Capurso per ipotecare i playoff, il Cdt per onorare il campionato Calcio Promozione, la Soccer contro il Capurso per ipotecare i playoff, il Cdt per onorare il campionato Domenica delicatissima in casa Soccer Trani
1 Calcio, la Soccer visita il Don Uva, Cdt contro il Lucera, sfida salvezza per l’Apulia  Calcio Calcio, la Soccer visita il Don Uva, Cdt contro il Lucera, sfida salvezza per l’Apulia  Le partite si disputeranno tutte domenica 3 marzo
Martinelli e Pugliese lanciano la Soccer: vittoria per 2-0 e quinto successo consecutivo Martinelli e Pugliese lanciano la Soccer: vittoria per 2-0 e quinto successo consecutivo I tranesi salgono al terzo posto in classifica
Stessa città, ambizioni diverse: domani sarà derby vero tra Soccer e Città di Trani, ancora una volta in campo neutro Stessa città, ambizioni diverse: domani sarà derby vero tra Soccer e Città di Trani, ancora una volta in campo neutro Calcio d’inizio domenica 11 febbraio alle ore 11, stadio ‘San Ferdinando Re’ di S.Ferdinando.
Ufficiale la convenzione tra Apulia Trani e Audace Cerignola Attualità Ufficiale la convenzione tra Apulia Trani e Audace Cerignola Arriva l’accordo tra i presidenti delle due società
Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
29 agosto 2025 Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori "
29 agosto 2025 Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport "
29 agosto 2025 Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
29 agosto 2025 Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
29 agosto 2025 Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
28 agosto 2025 La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
28 agosto 2025 The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
28 agosto 2025 Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
28 agosto 2025 Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
28 agosto 2025 Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.