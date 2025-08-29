Calcio
La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
Oggi dalle 14.30 appuntamento allo stadio per ritinteggiare la gradinata
Trani - venerdì 29 agosto 2025 10.39
L'A.S.D. Soccer Trani al fine di consolidare il rapporto con i propri sostenitori, invita tutti i tifosi biancazzurri a recarsi oggi pomeriggio dalle 14.30 alla gradinata dello stadio comunale "Nicola Lapi" per ritinteggiare tutti insieme i gloriosi gradoni. Dopo l'accensione delle torri faro, è ora di far tornare a splendere la nostra casa grazie alla passione di tutti voi, un piccolo grande gesto che può significare tantissimo! Le attrezzature saranno messe a disposizione di tutti grazie alla preziosa collaborazione con la Ferramenta Pellicani.