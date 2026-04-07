Trani-Squinzano, Moscelli: «Il pubblico è l’essenza del calcio. Servirà determinazione»

, si scende in campo per la finale di ritorno: al 'Lapi' si affrontano, due corazzate per la categoria. All'andata è terminata 0-1 per i tranesi, grazie alla splendida rete di Colombo. Una prestazione ed una partita perfetta, macchiata dagli scontri avvenuti a fine partita tra le due tifoserie, motivo per cui il match, almeno per il momento, si disputerà a, in attesa di un verdetto che dovrebbe arrivare a breve.Il Trani, dopo aver ampiamente vinto il campionato di Promozione, intendeuna stagione che, in caso di successo, sarebbe ancor più impeccabile di quanto non lo sia già. Di fronte ci sarà lo Squinzano, che dovrà necessariamente vincere al Comunale per trionfare ed alzare la Coppa, a causa della valenza del gol in trasferta.La partita, in programma mercoledì, domani, alle ore, si prospetta scoppiettante, con l'augurio che la cittadinanza possa assistere al confronto. Ribadiamo che, al momento, la finale di ritorno si giocherebbe. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti mister Moscelli e capitan Montrone. Queste le dichiarazioni.: "Modulo? Abbiamo ancora un allenamento per decidere gli uomini giusti per questa partita. Servirà lo stesso, con la consapevolezza di affrontare una squadra forte, così come la nostra.? Sono dispiaciuto, era mia intenzione proteggere Colombo. In futuro dovrò certamente cercare di. Sono errori che non portano alcun beneficio, a nessuno."? Mi auguro che possa arrivare una notizia positiva. Ci prepariamo da sette mesi per una partita cosìe bella da giocare, per di più davanti al proprio pubblico. È brutto partecipare ad una finale senza di loro, èdel calcio vivere certe emozioni. Spero, per il bene del calcio, che la decisione venga cambiata.""Recuperi dalle? Avremo più armi nella gestione della partita, ma per me non cambia nulla. La stima che ho per questo gruppo, come già dimostrato all'andata, è molto. Sonodi essere il loro allenatore. Sono sicuro faremo una grande partita. Le finali le vincono chimeno. Ho una squadra esperta, sono molto sereno. Dovremo portare l'episodio dalla nostra parte, con determinazione e spirito di squadra.": "Ci vorràper l'avversario, incontriamo una squadra forte. Servirà, è una partita bella da giocare. Abbiamo già raggiunto il traguardo più importante,, dunque c'è spensieratezza per il raggiungimento di questo obiettivo. Rendimentodell'andata? Quando si parla di difesa, essa parte dagli attaccanti. C'è stato un grandissimo lavoro da parte della squadra.""Giocare a portefarebbe male, conosciamo il pubblico die cosa esso trasmette. Avere quel silenzio non sarebbe piacevole. Se lo stadio fosse vuoto, sappiamo che tantissime persone saranno collegate, e questo ci riempie d'orgoglio.? Si usa qualsiasi arma pur di limitarlo. Siamo amici, certo, ma in campo si azzera tutto. Ognuno ha i suoi obiettivi da raggiungere."