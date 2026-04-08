Stagione storica per il Trani: i biancazzurri si laureano campioni di Puglia, Squinzano battuto

La Soccer Trani si laurea '', trionfando anche in: Squinzano sconfitto, al termine di una partita perfetta. Le reti di Cassano, Turitto, Faliero e Prekducaj ribaltano l'iniziale vantaggio ospite firmato Telera. Una reazione rabbiosa, determinata, che permette ai biancazzurri di alzare il secondo trofeo stagionale, dopo aver stravinto il campionato di, con il passaggio in Eccellenza.CRONACA - Coppa Italia Promozione, si scende in campo per la finale di ritorno: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Squinzano. Per l'occasione, mister Moscelli conferma il 4-4-2 iniziale con Straziota tra i pali, in difesa Cassano, Gernone, Montrone e Stella. In mediana spazio a Faliero e Turitto, sulle fasce Prekducaj e Colombo. In attacco fiducia a Becerri e Chiumarulo.Dopo soli 2' lo Squinzano trova impreparata la difesa tranese, provvidenziale l'uscita bassa di Straziota su Pignataro. All'8' gli ospiti passano in vantaggio: punizione tagliata di Strambelli per Telera, che di testa trafigge Straziota: 0-1. Prontissima la reazione della Soccer Trani, e al 25' ecco il meritato pareggio firmato Kevin Cassano che, in seguito ad una mischia, riesce a spedire in rete l'1-1. Al 27' Turitto completa la rimonta: conclusione dalla distanza di Gernone, paratone di Partal, abile anche su Colombo, dopodiché la sfera termine sui piedi del numero '11, che non può sbagliare: 2-1. Neanche il tempo di esultare, ed ecco il 3-1: 'golazo' di Marino Faliero che, da fuori area, lascia partire un destro di prima che si insacca all'incrocio dei pali: 3-1. Al 33' lo Squinzano termina in dieci uomini: rosso diretto per Quarta. Al 35' i biancazzurri calano il poker con Prekducaj, che con un preciso scavetto batte Partal: 4-1. Al 44' miracolo dell'estremo difensore bianconero sul colpo di testa ravvicinato di Becerri.Seconda frazione di totale gestione per la Soccer Trani, che protegge con cura l'importantissimo parziale dei primi 45', non concedendo praticamente nulla allo Squinzano, in difesa del già ampio risultato. Al 76' ottimo anticipo di Indirli su Morra, spedito verso l'area di rigore. Termina così: