Teatro Mimesis Trani
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Eventi e cultura

Dante guida un viaggio tra poesia e cosmo al Teatro Mimesis di Trani

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, un incontro tra letteratura e infinito con il prof. Giuseppe Malcangi

Trani - venerdì 10 aprile 2026 7.04
Sarà Dante Alighieri, con la potenza eterna dei suoi versi, a guidare il pubblico in un affascinante viaggio tra poesia e universo. Sabato 11 aprile, al Teatro Mimesis di Trani, andrà in scena "L'amor che move il sole e l'altre stelle", un percorso culturale che unisce letteratura e cosmo, accompagnato dalla narrazione del professor Giuseppe Malcangi.

Il titolo, tratto dall'ultimo verso del Paradiso, racchiude già il senso profondo dell'incontro: quell'amore universale che per Dante è forza motrice dell'intero universo, principio che lega il destino umano all'armonia celeste. Da qui prende forma un itinerario che attraversa epoche e sensibilità diverse, mettendo in dialogo grandi autori che, in modi differenti, hanno rivolto lo sguardo verso il cielo.

Non solo Dante, dunque, ma anche Leopardi, con il suo infinito sospeso tra malinconia e meraviglia, Totò, capace di sorprendere con una poetica inaspettata, e persino San Francesco, che nel creato vedeva il riflesso di una spiritualità profonda e luminosa. Un mosaico di voci che racconta come le stelle siano da sempre specchio dei pensieri, delle domande e delle emozioni dell'uomo.

L'incontro si configura come un vero e proprio viaggio interiore, in cui la parola poetica diventa strumento per esplorare l'infinito, interrogarsi sul senso dell'esistenza e riscoprire il legame tra uomo e universo. Il racconto del professor Malcangi accompagnerà il pubblico lungo questo percorso, rendendo accessibili e vive le suggestioni dei grandi autori. L'appuntamento è alle ore 18.30 per l'ingresso, con inizio alle 19.00, presso il Teatro Mimesis in via Pietro Palagano 53. L'ingresso è libero, con contributo volontario, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria: 346 825 9618
tl@
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