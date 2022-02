"Fuori servizio! Servirsi di altro parcometro": difficile pagare il parcheggio sulle strisce blu

Parcometri "fuori servizio" in diverse zone della città questa mattina, ma non soltanto: in piazza della Repubblica, in piazza Trieste, in via Cavour, su corso Vittorio Emanuele (almeno da queste zone sono giunte le segnalazioni, ma pare che siano fuori servizio almeno altri due parcometri), l'invito comparso sul display al disciplinato utente al momento di inserire le monete per il pagamento del parcheggio effettuato sulle strisce blu, è a servirsi di altri parcometri. Ma, cammina cammina, si consuma la mattinata a cercare di pagare il dovuto obolo, senza riuscirci. E così vanno a farsi benedire le entrate in danaro, ma nelle imprecazioni degli utenti anche i parcometri e i parcheggi, già introvabili nei fine settimana e che con l'arrivo della primavera diverranno sempre più presi d'assalto dalle migliaia di auto che si riversano nel centro cittadino.Il disguido è accaduto anche altre volte, e l'auspicio è che non accada più: probabilmente serve più manutenzione, o maggiore controllo del funzionamento di quei presidi elettronici sparsi per la città a presidio delle strisce blu.