Piazza Tomaselli, un'isola pedonale non rispettata. I residenti reclamano controlli

Trasgressori e anche impuniti: i residenti di piazza Tomaselli, in pieno centro storico, non ci stanno, e si lamentano del fatto che l'area dichiarata zona pedonale ormai da anni continui troppo spesso a essere considerata una comodissima situazione di parcheggio per automobilisti.Auto parcheggiate, soprattutto nel fine settimana, su tutti i lati della piazza, anche davanti alla chiesa di san Toma.A questo problema si aggiunge quello dei i rifiuti di bottiglie, bicchieri e 'altro' lasciati soprattutto nelle serate del fine settimana dai giovani.E pensare che in certe zone del centro non si fa in tempo a parcheggiare in divieto di sosta che appare la multa sul parabrezza: sarà forse necessaria una distribuzione più razionale delle forze dell'ordine?