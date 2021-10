La protesta dei residenti del centro storico: i posti auto riservati sono pochi e non rispettati

"Mancano i posti auto": questa è la protesta dei residenti del centro storico che lamentano il fatto che l'amministrazione in una città votata al turismo comunque non si preoccupi di tutelare i residenti.L'ultima segnalazione riguarda Piazza sedile San Marco in cui i soli due posti per parcheggiare le auto sono stati occupati dal gestore di un bar con tavolini e sedie.La richiesta è diretta al comandante dei Vigili perché impedisca questo abuso e provveda a riservare ai residenti più posti per parcheggiare in prossimità delle abitazioni.