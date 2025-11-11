Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
L'Ordinanza della Polizia Locale istituisce il divieto il 17 e 18 novembre in diverse vie centrali per permettere i lavori della ditta S.I.S

Trani - martedì 11 novembre 2025 11.40
La Città di Trani si prepara all'implementazione del nuovo servizio di sosta a pagamento. Il Comando di Polizia Locale, con l'Ordinanza Dirigenziale N. 727 dell'11 novembre 2025, ha istituito il divieto di fermata in diverse aree centrali per consentire i lavori di rifacimento e nuova realizzazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale).

Lavori in Corso: Giorni e Luoghi
L'ordinanza stabilisce il DIVIETO DI FERMATA (più restrittivo del divieto di sosta) dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date e luoghi. Date: 17 e 18 novembre 2025. Luoghi Coinvolti: Le misure di divieto interessano strade e piazze ad alta frequentazione, tra cui Piazza Dante Alighieri (lato fronte scuola "E. Baldassarre"), Piazza XX Settembre, Piazza Marinai d'Italia, Piazza Trieste, Corso Italia (civ. n. 40), Via Bovio (civ. n. 82) e diverse altre vie limitrofe. I lavori sono affidati alla ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l., aggiudicataria della concessione per la gestione dei parcheggi.

La Motivazione: Nuove Aree e Manutenzione
L'intervento si rende necessario per adempiere a quanto previsto dal capitolato d'appalto: l'azienda deve provvedere sia al rifacimento della segnaletica nelle zone già esistenti sia alla realizzazione della nuova segnaletica in ulteriori aree di sosta a pagamento, come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 81 del 12 settembre 2025.
L'ordinanza viabilistica, emessa dal Comando di Polizia Locale, dispone che la ditta provveda all'apposizione della segnaletica mobile del divieto con 48 ore di anticipo. Il provvedimento è cruciale per garantire che i lavori possano svolgersi in sicurezza e che il nuovo sistema di sosta a pagamento possa entrare pienamente in vigore.
