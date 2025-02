Parcometri ripristinati, ma il servizio parcheggi di Trani vola a Perugia

Termina il periodo di stallo per parte delle colonnine per la sosta a pagamento grazie all'effettuato ripristino nelle zone precedentemente evidenziate, rispettivamente lungo Corso Vittorio Emanuele e Piazza della Repubblica.. Tuttavia, nonostante la manutenzione venga effettuata regolarmente, il servizio dei parcheggi tranesi non è più "cosa" ditale gestione è infatti passata all'azienda, di Corciano, provincia di Perugia, e resterà di quest'ultima per i prossimi 2 anni. La società perugina si è aggiudicata il bando dello scorso agosto per un canone complessivo pari a 700mila euro, da suddividere nei suddetti 2 anni., con i suoi 60,03 punti, 30 punti per punteggio tecnico e 30,03 punti di offerta economica, resta incollata al secondo posto nella graduatoria delle papabili per la gestione del servizio, staccata dall'azienda vincitrice, S.I.S., di ben 90,75 punti. La determina dirigenziale a firma di Andrea Ricchiuti, dirigente dell'area urbanistica, decreta il passaggio del servizio parcheggi direttamente alla S.I.S. andando a interrompere l'ultima proroga del servizio ad Amet fino al passaggio di testimone per le aree in concessione al nuovo affidatario. In merito alle segnalazioni da parte della cittadinanza sul funzionamento dei parchimetri, persisterebbe la problematica per la quale non tutti i parchimetri ripristinati permettano, ad oggi, il pagamento a mezzo di carta, accettando invece solo moneta.Qui la determina dirigenziale nr. 196 dd.21.02.2025 della Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana, con i dettagli dell' aggiudicazione: https://trani.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=4085494&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio